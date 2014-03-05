金属期市：期镍触及九个月高位，因忧虑印尼矿石出口禁令

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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* 中国维持今年经济成长的7.5%目标
* 期镍上涨，因投机性调整头寸和印尼矿石出口禁令
* 期锌升至一年高位，之后回吐涨幅
路透伦敦3月5日 - 期镍周三攀升至九个月高位，因持续担忧印尼矿石出口禁令，且中国领导人重申今年经济强劲增长的目标。
多数金属从高位回落，几种金属滑落至平盘以下，因乌克兰局势再次紧张，之前俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)表示，俄罗斯不能命令乌克兰克里米亚地区的亲俄武装组织收兵回营，因为他们是“自卫”军队，不会听从俄方吩咐。
金属早盘攀升，此前备受关注的中国全国人大会议开幕，政府确定的2014年宏观经济三大目标和去年保持一致，符合市场基本预期。政府工作报告将2014年经济增长和通胀目标分别确定在7.5%左右和3.5%左右，M2增速目标仍为13%左右。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 触及15,345高位，此为去年6月来最高，但之后缩减升幅，收升0.8%，报每吨15,270美元。
Standard Bank分析师Leon Westgate称，期镍上涨的部份原因是持有空头头寸的投资人回补空头。
“未平仓合约仍然居高不下，不过，鉴于镍价的最新变动，印尼矿石出口禁令的影响，以及对俄罗斯的进一步忧虑，这些头寸现在可能面临压力，”他在报告中称。
全球最大的镍生产商Norilsk Nickel就是俄罗斯企业。
印尼自1月实施矿石出口禁令以来，该国每月的矿石和精矿出口减少了约5亿美元。
麦格里在一份研究报告中称，尽管中国最大的不锈钢和镍生铁生产商青山控股表示，公司囤积了800万吨矿石库存，足够一年使用，但“其他同业的库存情况却不乐观，很多规模较小的炼厂正四处寻求购买原材料。”
其他金属方面，期锌 盘中触及去年2月来最高2,143.50美元，之后回落，收低0.24%，报每吨2,116美元。
“锌仍然得到很好的支撑，逆价差令人们不愿意作空，而新买盘和补空回头活动继续将推动价格上升，”Westgate说。
三个月期铜 盘中触及一周高位7,085.75美元，之后缩减升幅，收跌0.3%，报每吨7,030美元。期铜年内期金累积下跌4.5%。
三个月期铝 盘中升至逾一个月最高1,792美元，之后缩减涨幅，升0.4%，收报1,775美元。
期锡 下滑0.24%，报每吨23,250美元。期铅 收盘基本持平，小跌0.02%，收报每吨2,136.50美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选