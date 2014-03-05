金属期市：期镍触及九个月高位，因忧虑印尼矿石出口禁令

* 中国维持今年经济成长的7.5%目标

* 期镍上涨，因投机性调整头寸和印尼矿石出口禁令

* 期锌升至一年高位，之后回吐涨幅

路透伦敦3月5日 - 期镍周三攀升至九个月高位，因持续担忧印尼矿石出口禁令，且中国领导人重申今年经济强劲增长的目标。

多数金属从高位回落，几种金属滑落至平盘以下，因乌克兰局势再次紧张，之前俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)表示，俄罗斯不能命令乌克兰克里米亚地区的亲俄武装组织收兵回营，因为他们是“自卫”军队，不会听从俄方吩咐。

金属早盘攀升，此前备受关注的中国全国人大会议开幕，政府确定的2014年宏观经济三大目标和去年保持一致，符合市场基本预期。政府工作报告将2014年经济增长和通胀目标分别确定在7.5%左右和3.5%左右，M2增速目标仍为13%左右。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 触及15,345高位，此为去年6月来最高，但之后缩减升幅，收升0.8%，报每吨15,270美元。

Standard Bank分析师Leon Westgate称，期镍上涨的部份原因是持有空头头寸的投资人回补空头。

“未平仓合约仍然居高不下，不过，鉴于镍价的最新变动，印尼矿石出口禁令的影响，以及对俄罗斯的进一步忧虑，这些头寸现在可能面临压力，”他在报告中称。

全球最大的镍生产商Norilsk Nickel就是俄罗斯企业。

印尼自1月实施矿石出口禁令以来，该国每月的矿石和精矿出口减少了约5亿美元。

麦格里在一份研究报告中称，尽管中国最大的不锈钢和镍生铁生产商青山控股表示，公司囤积了800万吨矿石库存，足够一年使用，但“其他同业的库存情况却不乐观，很多规模较小的炼厂正四处寻求购买原材料。”

其他金属方面，期锌 盘中触及去年2月来最高2,143.50美元，之后回落，收低0.24%，报每吨2,116美元。

“锌仍然得到很好的支撑，逆价差令人们不愿意作空，而新买盘和补空回头活动继续将推动价格上升，”Westgate说。

三个月期铜 盘中触及一周高位7,085.75美元，之后缩减升幅，收跌0.3%，报每吨7,030美元。期铜年内期金累积下跌4.5%。

三个月期铝 盘中升至逾一个月最高1,792美元，之后缩减涨幅，升0.4%，收报1,775美元。

期锡 下滑0.24%，报每吨23,250美元。期铅 收盘基本持平，小跌0.02%，收报每吨2,136.50美元。(完)

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