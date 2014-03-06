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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 16:23 BJT

金属期市：基本金属小跌，市场忧虑中国需求前景

0730 GMT，伦敦金属交易所(LME)期镍 跌至每吨15,144美元，略低于周三所及的九个月高位15,345美元。

“近期镍价走势与其他四种基本金属分离，明显受印尼矿石出口禁令影响，”法国兴业银行的基本金属分析师Mark Keenan谈到镍价周三大涨时表示。

“近期价格的主要驱动因素是美元和交易所库存，”Keenan说，并称过去价格一直紧跟基本面。

0730 GMT，LME三个月期铜 跌至每吨7,026美元。

投资者聚焦于周五将出炉的美国非农就业报告。

上海期交所主力5月期铜合约 下滑0.3%，收于每吨49,140元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/杜明霞；审校 于春红)
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