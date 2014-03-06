金属期市：期铜因中国需求忧虑影响持稳，期镍延续升势

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 期镍触及九个月高位
* 投资人再度审视中国经济成长前景
* 中国官员称可能达不到7.5%的目标
路透伦敦3月6日 - 期铜周四持稳，因在中国改革计划更多细节公布后，投资人担心主要金属消费国-中国未来需求。
但期镍在周三触及九个月高位后，今日逆势延续升势，因市场担心印尼矿石出口禁令。
在中国表示，目标今年经济成长7.5%后，多数金属周三上扬，但中国财政部长周四表示，只要创造了足够就业，经济成长比目标稍微低一点也没关系。
投资人也在关注中国两会的其他细节，包括周三消息称中国将放缓投资，至10年最低，因追求更可持续的发展。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 由7,030美元升至7,055美元。
三个月期锌 收盘没有成交，买盘最后报2,109美元，脱离周三触及的一年高位。周四数据显示LME锌库存增加8,150吨。周三期锌收报2,116美元。
俄罗斯断然拒绝了西方要求其从乌克兰克里米亚撤军的外交努力后，乌克兰紧张局势持续，打压投资人信心。
投资人也在关注周五美国将公布的就业报告，2月非农就业岗位增幅可能加快，足以令美联储有信心继续缩减购债，但鉴于持续严寒，增幅也可能平平。
三个月期镍 升至九个月新高15,487，收盘报15,470美元，周三收报15,270美元。
其他金属中，三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后报1,795美元，周三收报1,775美元。期铅 由每吨2,136.50美元升至2,145美元。期锡 由每吨23,250美元升至23,320美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。