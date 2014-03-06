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亚洲 | 2014年 3月 7日 星期五 02:21 BJT

金属期市：期铜因中国需求忧虑影响持稳，期镍延续升势

* 期镍触及九个月高位

* 投资人再度审视中国经济成长前景

* 中国官员称可能达不到7.5%的目标

路透伦敦3月6日 - 期铜周四持稳，因在中国改革计划更多细节公布后，投资人担心主要金属消费国-中国未来需求。

但期镍在周三触及九个月高位后，今日逆势延续升势，因市场担心印尼矿石出口禁令。

在中国表示，目标今年经济成长7.5%后，多数金属周三上扬，但中国财政部长周四表示，只要创造了足够就业，经济成长比目标稍微低一点也没关系。

投资人也在关注中国两会的其他细节，包括周三消息称中国将放缓投资，至10年最低，因追求更可持续的发展。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 由7,030美元升至7,055美元。

三个月期锌 收盘没有成交，买盘最后报2,109美元，脱离周三触及的一年高位。周四数据显示LME锌库存增加8,150吨。周三期锌收报2,116美元。

俄罗斯断然拒绝了西方要求其从乌克兰克里米亚撤军的外交努力后，乌克兰紧张局势持续，打压投资人信心。

投资人也在关注周五美国将公布的就业报告，2月非农就业岗位增幅可能加快，足以令美联储有信心继续缩减购债，但鉴于持续严寒，增幅也可能平平。

三个月期镍 升至九个月新高15,487，收盘报15,470美元，周三收报15,270美元。

其他金属中，三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后报1,795美元，周三收报1,775美元。期铅 由每吨2,136.50美元升至2,145美元。期锡 由每吨23,250美元升至23,320美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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