金属期市：期铜跌至七个月低位，受累于中国成长忧虑

* 期镍是年内表现最佳的金属，累积上扬约10%
* 期铜去年下跌约7%，因中国需求疲弱
* 美国非农就业数据胜预期，美元走强
路透伦敦3月7日 - 期铜周五跌至逾七个月最低，因中国首次出现企业债务违约，导致本周对该国经济成长放缓的忧虑加重。
美元兑一篮子货币走强也拖累铜价表现。今日公布的数据显示，美国2月非农就业岗位增加17.5万个，优于市场预估，得益于民间行业就业岗位大幅增加。 数据可能缓解了对美国经济成长放缓的担忧，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)继续执行其缩减购债的计划。
LME指标三个月期铜 盘中重挫近4%，报每吨6,780美元，为去年7月底以来最低，收报6,782美元，周四收盘价为7,055美元。
年内迄今，该合约累积下跌约7%。今日成交量约44,000口，为去年五月初以来最高。
周五亏损的太阳能设备生产商上海超日太阳能股份有限公司未能按期支付债券利息，为中国首例债券违约案，这是市场纪律的一个里程碑，之前中国地方政府救助了多家企业。
其他金属方面，期镍是年内迄今表现最佳的金属，累积上扬约10%，周五也受创。
LME三个月期镍 最后买入价下跌1.13%，报每吨15,295美元，周四收报15,470美元。
该合约之前连升六日，因担忧印尼出口禁令可能很快导致全球供应收紧，因中国库存即将耗尽。
三个月期铝 收跌1.73%，报每吨1,764美元。三个月期锌 劲挫2.39%，收报每吨2,059美元。三个月期铅 收跌2.26%，报每吨2,096.50美元。三个月期锡 重挫2.12%，收报每吨22,825美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)