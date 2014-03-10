金属期市：沪铜下挫5%跌停，因市场对中国需求前景感到担忧

上海期货交易所主力5月期铜合约 下跌5%，报每吨46,670元人民币，为2009年9月以来最低。

上海期交所全面抛压也延续至新的一周。沪铝 触及五年低点，沪铅 触及合约低点，沪锌 跌至逾四个月低点。

0702 GMT，LME三个月期铜合约 下跌1.6%，报每吨6,670美元，稍早最低跌至每吨6,608美元，为6月25日以来最低。6月25日该合约跌至6,602，为2010年7月以来最低。

但LME其他金属合约，许多今年的基本面较铜更为强劲，则只跌到数周低点而不是数月或年内低点。

周六公布的数据显示，中国今年头两个月未锻轧铜及铜材进口较上年同期增长41.2%。(完)

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