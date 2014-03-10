金属期市：沪铜下挫5%跌停，因市场对中国需求前景感到担忧

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
上海期货交易所主力5月期铜合约 下跌5%，报每吨46,670元人民币，为2009年9月以来最低。
上海期交所全面抛压也延续至新的一周。沪铝 触及五年低点，沪铅 触及合约低点，沪锌 跌至逾四个月低点。
0702 GMT，LME三个月期铜合约 下跌1.6%，报每吨6,670美元，稍早最低跌至每吨6,608美元，为6月25日以来最低。6月25日该合约跌至6,602，为2010年7月以来最低。
但LME其他金属合约，许多今年的基本面较铜更为强劲，则只跌到数周低点而不是数月或年内低点。
周六公布的数据显示，中国今年头两个月未锻轧铜及铜材进口较上年同期增长41.2%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/李春喜 审校 蔡美珍/田建华)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。