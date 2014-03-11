金属期市：期铜大跌至44个月低位，预料将进一步下跌

* 中国保税仓库铜溢价下滑15美元，至120-140美元-上海金属网
* 对铜融资交易的忧虑继续向市场施压
* LME期镍价格触及11个月高位，因忧虑供应
路透伦敦3月11日 - 伦敦期铜周二大跌至逾三年低位，因担忧中国需求，以及忧虑以铜库存作为抵押品的融资交易将被出脱，促使投资人和投机客加大抛售力度。
伦敦金属交易所(LME)期铜 收低2.6%，报每吨6,475美元，盘中触及2010年7月来最低6,469.75美元。
一些交易商表示，新华社报道，中国保定天威保变电气股份有限公司 公布2013年亏损52.3亿元人民币后，其债券停止交易。
这导致市场的忧虑加重，上周中国发生首例债券违约案，太阳能设备生产商上海超日太阳能股份有限公司未能按期支付债券利息。
中国影子银行更多信贷违约事件发生，将冲击中国铜融资交易。
“更多违约事件将会发生，使作多中国市场的投资人忧心忡忡。的确目前中国没有(铜)需求。今年初进口很多，所以金属加工厂不需要补充库存，”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov说。
一美国铜用户表示，中国买家拒收数千吨废铜交割。
LME期铜预料将进一步下跌，之前铜价跌穿6,602美元的支撑，此为去年6月来最低。
“还有进一步下跌的空间。期铜跌穿该重要支撑位，下一个支撑位可能是6,200美元，”Kryuchenkov说。
铜融资交易锁定了中国大量铜库存，且扶助支撑铜价。
很多中国进口铜被用作抵押品为中国的影子银行融资，且借来的大部份资金被用于房地产投资。
中国政府一直致力于收紧融资交易的信贷，因融资交易导致楼价不断攀升。
在上周爆出中国公司债违约的消息后，中国公布2月出口同比骤降18.1%，令人质疑全球最大金属消费国的体质。
根据上海金属网的数据，上海保税仓库实货铜的升水继续下跌，周二下滑15美元至每吨120-150美元。
期镍 是唯一收高的LME基本金属。期镍盘中跳涨2%，至每吨15,762美元的11个月高位，受印尼矿石出口禁令支撑，但之后因期铜下跌而受压，期镍仅收高0.65%，报15,550美元。
期锌 收盘时没有成交，买盘最后报2,002美元，下跌1.9%。
期铝 跌1.4%，收报每吨1,750.50美元。期铅 收跌1.65%，至五个月低位2,049.50美元。期锡 小幅收低0.13%，报22,870美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)