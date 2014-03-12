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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 01:43 BJT

金属期市：伦铜反弹，但上行料受限

* 中国忧虑引发的期铜跌势被认为过度

* 没有凭证显示铜融资交易被出脱

* 欧洲工业消费者趁低买入

路透伦敦3月12日 - 期铜周三从稍早跌势中反弹，因期铜抛盘被认为过了头，此轮期铜跌势是因为忧虑中国信贷问题将带来影响。不过，需求前景忧虑持续，预料将限制铜价涨势。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨6,505美元，较周二收盘升0.5%。

期铜在下午交易时触及6,544.75美元日内高位，此前一度跌至44个月低位6,376.25美元。LME三个月期铜本年迄今下跌超过11%，周二就大跌了2.6%。

期铜从低位反弹，因欧洲工业消费者趁低买入，但分析师表示，期铜价格可能会进一步下跌，之后中国消费者大量买盘才可能浮现。中国占全球铜需求的40%。

“抛售过度，情况略为缓和，”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov说。

交易商说，期铜近期抛售似乎更多的是受人气而非中国市场实际情况所带动。需求低于平常，但仍然在合理水平，同时消费最强劲的季度将开始。

“人们担忧对商品的连锁反应，看到对中国的人气如何低迷，”巴克莱分析师Sijin Cheng说。

“但如果讲事实，或目前人们所见，是目前没有任何凭证直指铜融资交易被出脱，”她说。

其他金属中，期铝 收升1.6%，报每吨1,778.50美元。期镍 上涨0.6%，报15,650美元。期锡 涨0.4%，报22,950美元。

期铅 下滑0.6%，报2,038美元。期锌 收低0.6%，报1,988美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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