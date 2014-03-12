金属期市：伦铜反弹，但上行料受限

更正-《全球汇市》美元指数小幅上升，但月线或下跌

(更正：因译文有误，内文最后一段改为“美元兑瑞典克朗”，非“美元兑瑞郎”) * 欧元回吐月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向 * 日本黄金周之前美元兑日圆持稳 路透东京4月28日 - 亚洲市场周五美元兑一篮子货币小涨，但月线可能下跌；欧元则回吐部分月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向。 美元指数 小幅上升0.1%至99.193，但本周迄今下跌0.8%，本月迄今下跌1.2%。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0865，不过周线上涨1.3%，本月上扬2%。 欧洲央行总裁德拉吉周四在央行政策会议后表示，该央行没有讨论放弃放松的倾向，强调开始收紧超宽松金融环境之前仍然面临的障碍。 不过他指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低。 美元/日圆 日内持稳于111.30日圆，周线上涨2%，但月线仍下跌0.1%。 “日本黄金周假期即将来临，投资者已经调整仓位，”东京外汇研究机构Global-info主管Kaneo Ogi