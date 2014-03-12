金属期市：伦铜反弹，但上行料受限

日本股市：日经指数早盘下跌，欧洲政治担忧消退带来的涨势结束
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
* 中国忧虑引发的期铜跌势被认为过度
* 没有凭证显示铜融资交易被出脱
* 欧洲工业消费者趁低买入
路透伦敦3月12日 - 期铜周三从稍早跌势中反弹，因期铜抛盘被认为过了头，此轮期铜跌势是因为忧虑中国信贷问题将带来影响。不过，需求前景忧虑持续，预料将限制铜价涨势。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨6,505美元，较周二收盘升0.5%。
期铜在下午交易时触及6,544.75美元日内高位，此前一度跌至44个月低位6,376.25美元。LME三个月期铜本年迄今下跌超过11%，周二就大跌了2.6%。
期铜从低位反弹，因欧洲工业消费者趁低买入，但分析师表示，期铜价格可能会进一步下跌，之后中国消费者大量买盘才可能浮现。中国占全球铜需求的40%。
“抛售过度，情况略为缓和，”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov说。
交易商说，期铜近期抛售似乎更多的是受人气而非中国市场实际情况所带动。需求低于平常，但仍然在合理水平，同时消费最强劲的季度将开始。
“人们担忧对商品的连锁反应，看到对中国的人气如何低迷，”巴克莱分析师Sijin Cheng说。
“但如果讲事实，或目前人们所见，是目前没有任何凭证直指铜融资交易被出脱，”她说。
其他金属中，期铝 收升1.6%，报每吨1,778.50美元。期镍 上涨0.6%，报15,650美元。期锡 涨0.4%，报22,950美元。
期铅 下滑0.6%，报2,038美元。期锌 收低0.6%，报1,988美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
路透悉尼4月28日 - 期铜周五温和上扬，交易商称部分投资者积极在低位买进，不过同时警告表示，整体行业人气暗示前景较为疲软。
(更正：因译文有误，内文最后一段改为“美元兑瑞典克朗”，非“美元兑瑞郎”) * 欧元回吐月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向 * 日本黄金周之前美元兑日圆持稳 路透东京4月28日 - 亚洲市场周五美元兑一篮子货币小涨，但月线可能下跌；欧元则回吐部分月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向。 美元指数 小幅上升0.1%至99.193，但本周迄今下跌0.8%，本月迄今下跌1.2%。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0865，不过周线上涨1.3%，本月上扬2%。 欧洲央行总裁德拉吉周四在央行政策会议后表示，该央行没有讨论放弃放松的倾向，强调开始收紧超宽松金融环境之前仍然面临的障碍。 不过他指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低。 美元/日圆 日内持稳于111.30日圆，周线上涨2%，但月线仍下跌0.1%。 “日本黄金周假期即将来临，投资者已经调整仓位，”东京外汇研究机构Global-info主管Kaneo Ogi