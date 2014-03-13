金属期市：期铜下跌，因对中国经济放缓的忧虑加剧

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
* 中国1-2月工业增加值同比增长8.6%，远逊于市场预期
* 期铜本年迄今下跌12%，自周五以来下滑8%
* 中国民间投资基金建立大量铜空头头寸
路透伦敦3月13日 - 伦铜周四在上日反弹后恢复跌势，因对中国经济的忧虑加剧，此前中国公布的工业产出和零售销售数据疲弱。
期铜在本周初大跌，将本年迄今跌幅扩大至12%。自周五以来，期铜下滑超过8%，因担忧中国经济放缓和信贷问题。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报6,415美元，周三收报6,505美元。
市场的忧虑加重，因刚刚公布的中国1-2月工业、投资和消费数据均远逊市场预期，并创数年来低位。1-2月工业增加值同比增长8.6%，远逊于预期的9.5%。1-2月社会消费品零售总额同比增长11.8%，路透预估中值为增长13.5%。
中国的基金建立的大量铜空头头寸在本周铜价下滑中扮演了重要角色。
交易商表示，铜价走低吸引了一些低吸买盘，特别是欧洲工业消费者，他们利用欧元兑美元上涨的机会买入铜。欧元兑美元升至两年半高位。
三个月期锡 收报每吨22,925美元，周三收报22,950美元。期铅 从2,038美元下跌至2,023美元，期镍 报15,780美元，上日报15,650美元。
期锌 收报每吨1,982美元，上日报1,988美元。期铝 从1,778.50美元下跌至1,741美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。