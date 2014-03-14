金属期市：伦铜上涨，但料仍录得11个月以来最大周度跌幅

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 今年迄今伦铜下挫超过12%
* 上海保税仓库铜溢价持稳在120-150美元-上海金属网
* 镍价触及11个月高位，因担心俄罗斯供应
路透伦敦3月14日 - 伦敦期铜周五上涨，但势将录得11个月内最大周度跌幅，因投资人担心主要消费国-中国的信贷问题和工业需求，限制了铜的升幅。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后报6,468.50美元，升0.8%，周三期铜一度跌至44个月低点6,376.25美元。
根据上海金属网(www.shmet.com)，上海保税区实货铜溢价连续第四天持稳在每吨120-150美元，而部分实货交易商已转为买家，这扶助抑制了铜的跌势。
“将出现逢低买入，预计铜价不会跌穿6,000美元，但中国保税仓库库存约80万吨，且还在增加，”Natixis商品研究部门主管Nic Brown表示。
“可以肯定中国未来几个月进口将减少，这对铜价构成下滑压力。”
周四公布的中国1-2月工业、投资和消费数据均远逊市场预期，并创数年来低位。1-2月工业增加值同比增长8.6%，远逊于预期的9.5%。1-2月社会消费品零售总额同比增长11.8%，路透预估中值为增长13.5%。
本周铜价势将下挫5%，为去年4月中来最大周度跌幅，今年迄今铜价大跌超过12%。
周五数据显示，上海期货交易所监控的仓库铜库存继续增加，较上周五攀升2.9%，至去年5月来最高的213,297吨。
俄罗斯周四在同乌克兰接壤边境举行军演。美国和欧洲都已警告乌克兰，如果周日克里米亚公投结果是加入俄罗斯，俄罗斯将面临严厉制裁。
对俄罗斯遭受制裁可能影响镍运输的担忧扶助期镍本周大涨约4%，并触及11个月高位15,999美元。期镍 收盘没有成交，买盘最后报15,740美元，周四收报报15,780美元。
其他金属中，期锌 收低0.1%，报1,980美元。期铅 升0.9%，报2,041美元。期锡 收平，报22,925美元。期铝 收低0.1%，报每吨1,740美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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