金属期市：供应短缺忧虑推动期镍触及一年高位，期铝也走高

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
* 今年迄今期镍上扬超过20%
* 中国3月铜进口较2月增长10.8%
* 联储会议记录显示通胀立场温和，支撑期铝和其他金属价格
路透伦敦4月10日 - 期镍价格周四触及逾一年来最高，投机客因担忧在印尼实施矿石出口禁令后可能会出现供应短缺，随继续买入期镍。
包括期铝在内的其他工业金属也上扬，期铝攀升至五个月高位，受助于美国利率不会像之前预期的那么早被上调的前景。
三个月期镍 盘中触及去年3月15日以来最高17,226美元，收涨2.3%，报每吨17,080美元。
年内迄今镍价已累计上涨 23%，为涨幅最大的基本金属，受助于最大出口国印尼限制未经加工的矿石出口。
渣打银行的分析师Leon Westgate表示，LME期镍未平仓合约增加25%，显示作多投机头寸增加，而技术性买盘和空头回补也刺激价格攀升。
周三公布的美国联邦储备理事会(FEE/美联储)会议记录显示，美联储升息的立场较部分分析师预期的更为谨慎。这也扶助支撑基本金属价格。
美联储会议记录也打压美元指数跌至三周低位，进一步支撑以美元计价的商品的价格。
周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人口降至七年低位。市场人气也因此受到提振。
三个月期铝 涨幅居前，盘中升至去年10月30日以来最高1,895.75美元，后缩减涨幅，收报每吨1,893美元，日内上扬1.93%。
三个月期铜 收涨0.57%，报每吨6,655美元，脱离前一日触及的两周低位。
中国3月进出口额双双同比下滑让人大跌眼镜，这固然可以归咎于去年同期基数偏高，但外需复苏差强人意也难脱干系。
尽管中国今年首季外贸总值惊现同比下滑，但大宗商品的进口却并没有感受经济大环境的冷意。中国海关周四公布，一季度进口铜133.4万吨，增加37.8%。
中国3月铜进口量按月增10.8%，因预期第二季季节性需求将增加，不过仍远低于1月的纪录高位。
年内迄今铜价累计下跌约10%，但从3月19日触及的三年半低位反弹了约5%。
三个月期锌 收涨0.9%，报每吨2,040美元。三个月期铅 收高1.1%，报每吨2,112美元。三个月期锡 小升0.62%，报每吨23,400美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。