金属期市：供应短缺忧虑推动期镍触及一年高位，期铝也走高

* 今年迄今期镍上扬超过20%

* 中国3月铜进口较2月增长10.8%

* 联储会议记录显示通胀立场温和，支撑期铝和其他金属价格

路透伦敦4月10日 - 期镍价格周四触及逾一年来最高，投机客因担忧在印尼实施矿石出口禁令后可能会出现供应短缺，随继续买入期镍。

包括期铝在内的其他工业金属也上扬，期铝攀升至五个月高位，受助于美国利率不会像之前预期的那么早被上调的前景。

三个月期镍 盘中触及去年3月15日以来最高17,226美元，收涨2.3%，报每吨17,080美元。

年内迄今镍价已累计上涨 23%，为涨幅最大的基本金属，受助于最大出口国印尼限制未经加工的矿石出口。

渣打银行的分析师Leon Westgate表示，LME期镍未平仓合约增加25%，显示作多投机头寸增加，而技术性买盘和空头回补也刺激价格攀升。

周三公布的美国联邦储备理事会(FEE/美联储)会议记录显示，美联储升息的立场较部分分析师预期的更为谨慎。这也扶助支撑基本金属价格。

美联储会议记录也打压美元指数跌至三周低位，进一步支撑以美元计价的商品的价格。

周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人口降至七年低位。市场人气也因此受到提振。

三个月期铝 涨幅居前，盘中升至去年10月30日以来最高1,895.75美元，后缩减涨幅，收报每吨1,893美元，日内上扬1.93%。

三个月期铜 收涨0.57%，报每吨6,655美元，脱离前一日触及的两周低位。

中国3月进出口额双双同比下滑让人大跌眼镜，这固然可以归咎于去年同期基数偏高，但外需复苏差强人意也难脱干系。

尽管中国今年首季外贸总值惊现同比下滑，但大宗商品的进口却并没有感受经济大环境的冷意。中国海关周四公布，一季度进口铜133.4万吨，增加37.8%。

中国3月铜进口量按月增10.8%，因预期第二季季节性需求将增加，不过仍远低于1月的纪录高位。

年内迄今铜价累计下跌约10%，但从3月19日触及的三年半低位反弹了约5%。

三个月期锌 收涨0.9%，报每吨2,040美元。三个月期铅 收高1.1%，报每吨2,112美元。三个月期锡 小升0.62%，报每吨23,400美元。(完)

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