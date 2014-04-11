金属期市：LME期镍创13个月高点，本周涨幅将为2013年2月来最佳

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
* 今年迄今LME期镍大涨超过25%
* LME期铝势将连升三周
路透伦敦4月11日 - 伦敦期镍周五创13个月高点，因印尼的矿石出口禁令令市场供应紧张，但价格高涨有可能鼓励买家寻找更便宜的供应源。
铝价也可能连升第三周，因一英国法庭裁定令伦敦金属交易所(LME)释出积压铝库存的计划受阻。铜价在近期触及三年半低点后继续盘整。
LME三个月期镍 升1.9%，收报每吨17,400美元，稍早触及去年2月20日来最高的17,495美元。
今年迄今，镍价已经大涨约25%，势将录得2013年2月来最大周度升幅。
在印尼1月出台禁令前，中国不锈钢生产商和交易商从该国大量进口并囤积镍矿石。自此以后，镍矿石价格飙升，刺激了钢厂将转用精镍的可能性。
LME期铝 跌0.5%，报1,884美元，此前触及10月来最高的1,902.50美元，今年迄今升幅约4%。
铝价持续保持低位迫使今年产量减少，而全球需求终于开始回升。但全球剩余的供应许多都积压在LME的仓库内。
而一英国法庭有利俄铝 的裁定给LME定于4月生效的清理库存系统计划浇了冷水。
LME期铜 升0.2%，报6,670美元，自3月触及三年半低点6,321美元后已经回升约6%。
三个月期锌 收盘没有成交，买盘最后报每吨2,025美元，跌0.7%。三个月期铅 收低0.6%，报每吨2,100美元。三个月期锡 小跌0.1%，报每吨23,375美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。