金属期市：LME期镍创13个月高点，本周涨幅将为2013年2月来最佳

* 今年迄今LME期镍大涨超过25%

* LME期铝势将连升三周

路透伦敦4月11日 - 伦敦期镍周五创13个月高点，因印尼的矿石出口禁令令市场供应紧张，但价格高涨有可能鼓励买家寻找更便宜的供应源。

铝价也可能连升第三周，因一英国法庭裁定令伦敦金属交易所(LME)释出积压铝库存的计划受阻。铜价在近期触及三年半低点后继续盘整。

LME三个月期镍 升1.9%，收报每吨17,400美元，稍早触及去年2月20日来最高的17,495美元。

今年迄今，镍价已经大涨约25%，势将录得2013年2月来最大周度升幅。

在印尼1月出台禁令前，中国不锈钢生产商和交易商从该国大量进口并囤积镍矿石。自此以后，镍矿石价格飙升，刺激了钢厂将转用精镍的可能性。

LME期铝 跌0.5%，报1,884美元，此前触及10月来最高的1,902.50美元，今年迄今升幅约4%。

铝价持续保持低位迫使今年产量减少，而全球需求终于开始回升。但全球剩余的供应许多都积压在LME的仓库内。

而一英国法庭有利俄铝 的裁定给LME定于4月生效的清理库存系统计划浇了冷水。

LME期铜 升0.2%，报6,670美元，自3月触及三年半低点6,321美元后已经回升约6%。

三个月期锌 收盘没有成交，买盘最后报每吨2,025美元，跌0.7%。三个月期铅 收低0.6%，报每吨2,100美元。三个月期锡 小跌0.1%，报每吨23,375美元。(完)

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