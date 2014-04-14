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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 00:48 BJT

金属期市：LME期镍触及约14个月高位，受到印尼矿石出口限令的提振

* 期镍大涨超过2%，触及14个月高位

* 印尼3月锡出口按年减少27%

* 铜价持稳，市场静待中国GDP数据

路透伦敦4月14日 - 镍价周一触及约14个月高位，因印尼矿石出口禁令，以及西方可能对俄罗斯实施更严厉制裁的前景。

印尼政府1月中开始对镍矿石实施出口禁令，以迫使在该国设立有附加值的矿产加工产业。

这带动伦敦金属交易所(LME)三个月期镍今年迄今大涨28%。

周一，期镍 触及去年2月19日来最高的17,917美元，之后回落至结算价17,790美元，升2.24%。

印尼矿业部表示，去年印尼镍矿石出口总量约6,480万吨，今年将骤降94%至350万吨。

欧盟周一威胁俄罗斯，将对其在乌克兰东部的行动实施更多制裁，但一些欧盟国家也表示，应给外交努力更多时间。

其它金属中，三个月期铜 微跌0.05%，报6,667美元，自3月触及三年半低点6,321美元后反弹，当时因投资人担心中国经济成长和收紧信贷。

三个月期锡 收高0.32%，报23,450美元，此前数据显示3月全球最大锡出口国印尼的精炼锡出口降至5,847吨，同比减少27%。

三个月期锌 收报每吨2,054美元，升1.4%。三个月期铅 收高0.95%，报每吨2,120美元。三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后报每吨1,882美元，跌0.1%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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