金属期市：LME期镍触及约14个月高位，受到印尼矿石出口限令的提振

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 期镍大涨超过2%，触及14个月高位
* 印尼3月锡出口按年减少27%
* 铜价持稳，市场静待中国GDP数据
路透伦敦4月14日 - 镍价周一触及约14个月高位，因印尼矿石出口禁令，以及西方可能对俄罗斯实施更严厉制裁的前景。
印尼政府1月中开始对镍矿石实施出口禁令，以迫使在该国设立有附加值的矿产加工产业。
这带动伦敦金属交易所(LME)三个月期镍今年迄今大涨28%。
周一，期镍 触及去年2月19日来最高的17,917美元，之后回落至结算价17,790美元，升2.24%。
印尼矿业部表示，去年印尼镍矿石出口总量约6,480万吨，今年将骤降94%至350万吨。
欧盟周一威胁俄罗斯，将对其在乌克兰东部的行动实施更多制裁，但一些欧盟国家也表示，应给外交努力更多时间。
其它金属中，三个月期铜 微跌0.05%，报6,667美元，自3月触及三年半低点6,321美元后反弹，当时因投资人担心中国经济成长和收紧信贷。
三个月期锡 收高0.32%，报23,450美元，此前数据显示3月全球最大锡出口国印尼的精炼锡出口降至5,847吨，同比减少27%。
三个月期锌 收报每吨2,054美元，升1.4%。三个月期铅 收高0.95%，报每吨2,120美元。三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后报每吨1,882美元，跌0.1%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。