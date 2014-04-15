金属期市：期镍自14个月高位下滑，中国忧虑打压铜价

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 期镍在连升11个交易日后盘中一度大跌3.7%
* 印尼出口禁令和制裁俄罗斯提供支撑
* 铜价连跌第二日，因中国需求不振
路透伦敦4月15日 - 基本金属周二下滑，期镍领跌，因投资人担心主要金属消费国-中国需求和乌克兰紧张局势，遂抛售高风险资产。
主要用于生产不锈钢的镍跌幅最大，在期镍升至14个月高位后投资人锁定获利。印尼出口禁令以及对另一主要生产国俄罗斯供应的担忧扶助镍价上涨。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 一度大跌3.7%，收盘时没有成交，买盘最后报17,650美元，周一收报17,790美元。
周一，期镍连升第11个交易日，触及去年2月19日来最高的17,917美元。LME期镍今年以来上涨28%，去年下跌将近19%。
德国商业银行商品研究部门主管Eugen Weinberg表示，“鉴于近几日和几周期镍非常强劲的表现，今日回落并不意外。”
印尼政府1月中旬禁止出口镍矿石，迫使在国内设立有附加值的矿产品加工产业。
此外，俄罗斯的供应也可能吃紧。美国总统奥巴马告诉俄罗斯总统普京，该国可能为其在乌克兰的行动付出更大的代价，应利用其影响力让乌克兰分离主义者停止暴乱。而俄罗斯的Norilsk Nickel< GMKN.MM>是全球最大的镍和钯金生产商，去年精炼镍产量超过23万吨，在市场中的影响举足轻重。
周二中国公布的数据显示3月货供增幅为逾10年最弱，是中国经济动能减弱的另一个迹象。
根据路透调查，周三中国将公布的国内生产总值(GDP)数据预计将显示中国首季经济增幅为五年最慢。
LME三个月期铜 由每吨6,667美元下滑至6,540美元。
三个月期锡 由23,450美元跌至23,375美元。三个月期锌 收平，报每吨2,054美元，三个月期铝 由每吨1,882美元跌至1,853美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。