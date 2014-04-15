金属期市：期镍自14个月高位下滑，中国忧虑打压铜价

* 期镍在连升11个交易日后盘中一度大跌3.7%

* 印尼出口禁令和制裁俄罗斯提供支撑

* 铜价连跌第二日，因中国需求不振

路透伦敦4月15日 - 基本金属周二下滑，期镍领跌，因投资人担心主要金属消费国-中国需求和乌克兰紧张局势，遂抛售高风险资产。

主要用于生产不锈钢的镍跌幅最大，在期镍升至14个月高位后投资人锁定获利。印尼出口禁令以及对另一主要生产国俄罗斯供应的担忧扶助镍价上涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 一度大跌3.7%，收盘时没有成交，买盘最后报17,650美元，周一收报17,790美元。

周一，期镍连升第11个交易日，触及去年2月19日来最高的17,917美元。LME期镍今年以来上涨28%，去年下跌将近19%。

德国商业银行商品研究部门主管Eugen Weinberg表示，“鉴于近几日和几周期镍非常强劲的表现，今日回落并不意外。”

印尼政府1月中旬禁止出口镍矿石，迫使在国内设立有附加值的矿产品加工产业。

此外，俄罗斯的供应也可能吃紧。美国总统奥巴马告诉俄罗斯总统普京，该国可能为其在乌克兰的行动付出更大的代价，应利用其影响力让乌克兰分离主义者停止暴乱。而俄罗斯的Norilsk Nickel< GMKN.MM>是全球最大的镍和钯金生产商，去年精炼镍产量超过23万吨，在市场中的影响举足轻重。

周二中国公布的数据显示3月货供增幅为逾10年最弱，是中国经济动能减弱的另一个迹象。

根据路透调查，周三中国将公布的国内生产总值(GDP)数据预计将显示中国首季经济增幅为五年最慢。

LME三个月期铜 由每吨6,667美元下滑至6,540美元。

三个月期锡 由23,450美元跌至23,375美元。三个月期锌 收平，报每吨2,054美元，三个月期铝 由每吨1,882美元跌至1,853美元。(完)

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