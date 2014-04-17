金属期市：期镍因担心供应吃紧突破18,000美元，但面临修正风险

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
* 期镍因担心供应吃紧突破18,000美元
* 分析师担心镍价估值过高，库存仍充裕
* 优于预期的中国经济成长数据支撑铜价
路透伦敦4月17日 - 期镍价格周四上涨，由于对印尼和俄罗斯供应的担忧，投机客持续买入。不过部分分析师担忧价格高于基本面。
巴克莱分析师Gayle Berry表示，虽然库存依然充足，但今年迄今镍价格大涨近30%，至14个月高点。
“由于印尼的矿石出口禁令，镍价今年有充分理由大涨，不过似乎涨得有点过头，我认为价格稍显偏高，”她表示。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 收盘没有成交，买盘最后报每吨17,925美元，周三收报17,650美元。周三触及高点18,105美元--也是2013年2月18日以来高点。
Berry表示，LME镍库存足够10周的消费量，在LME基本金属中是最高的。周四LME镍库存增加186吨，至277,434吨。
周三，中国公布的经济成长数据优于预期，带动铜等基本金属小涨。
LME三个月期铜 涨至每吨6,632美元，周三收报6,619美元；上海期交所主力期铜 升1.2%至每吨46,600元人民币。
“中国国内生产总值(GDP)有助于提振人气，”辉立期货分析师Joyce Liu称，“对中国经济增长的一些忧虑得以减退。”
中国国家统计局周三公布，一季度GDP同比增长7.4%，高于路透调查预估中值7.3%，但低于上一季度的7.7%。
期铅 升7美元，报2,142美元。期锡 跌至23,405美元，周三收报23,450美元。期锌 由2,066美元跌至2,060.50美元。期铝 收低10美元，报1,865美元。
LME市场本周五和下周一将因复活节假期休市。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托