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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 00:52 BJT

金属期市：期镍因担心供应吃紧突破18,000美元，但面临修正风险

* 期镍因担心供应吃紧突破18,000美元

* 分析师担心镍价估值过高，库存仍充裕

* 优于预期的中国经济成长数据支撑铜价

路透伦敦4月17日 - 期镍价格周四上涨，由于对印尼和俄罗斯供应的担忧，投机客持续买入。不过部分分析师担忧价格高于基本面。

巴克莱分析师Gayle Berry表示，虽然库存依然充足，但今年迄今镍价格大涨近30%，至14个月高点。

“由于印尼的矿石出口禁令，镍价今年有充分理由大涨，不过似乎涨得有点过头，我认为价格稍显偏高，”她表示。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 收盘没有成交，买盘最后报每吨17,925美元，周三收报17,650美元。周三触及高点18,105美元--也是2013年2月18日以来高点。

Berry表示，LME镍库存足够10周的消费量，在LME基本金属中是最高的。周四LME镍库存增加186吨，至277,434吨。

周三，中国公布的经济成长数据优于预期，带动铜等基本金属小涨。

LME三个月期铜 涨至每吨6,632美元，周三收报6,619美元；上海期交所主力期铜 升1.2%至每吨46,600元人民币。

“中国国内生产总值(GDP)有助于提振人气，”辉立期货分析师Joyce Liu称，“对中国经济增长的一些忧虑得以减退。”

中国国家统计局周三公布，一季度GDP同比增长7.4%，高于路透调查预估中值7.3%，但低于上一季度的7.7%。

期铅 升7美元，报2,142美元。期锡 跌至23,405美元，周三收报23,450美元。期锌 由2,066美元跌至2,060.50美元。期铝 收低10美元，报1,865美元。

LME市场本周五和下周一将因复活节假期休市。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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