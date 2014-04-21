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亚洲 | 2014年 4月 21日 星期一 09:42 BJT

金属期市：沪铜连续第二日下滑，因担忧中国需求前景

本周重要数据是汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值，若数据显示制造业活动进一步萎缩，则可能抵消上周国内生产总值(GDP)数据强于预期所带来的乐观情绪。该数据自1月以来一直低于50荣枯分水岭，表明在经济成长放缓的情况下，今年以来中国小型制造商处境艰困。

中国国家统计局公布，3月精炼铜产量594,075吨，同比增长7.8%。3月原铝产量为198万吨，同比增长12.9%。

几内亚政府发言人在国营电视台指出，一份报告建议该国取消BSG Resources和巴西淡水河谷 合资企业两张开发铁矿石的特许权，政府已经接受此一建议。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/许娜；审校 戴素萍/李爽)
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