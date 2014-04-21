金属期市：沪铜连续第二日下滑，因担忧中国需求前景

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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本周重要数据是汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值，若数据显示制造业活动进一步萎缩，则可能抵消上周国内生产总值(GDP)数据强于预期所带来的乐观情绪。该数据自1月以来一直低于50荣枯分水岭，表明在经济成长放缓的情况下，今年以来中国小型制造商处境艰困。
中国国家统计局公布，3月精炼铜产量594,075吨，同比增长7.8%。3月原铝产量为198万吨，同比增长12.9%。
几内亚政府发言人在国营电视台指出，一份报告建议该国取消BSG Resources和巴西淡水河谷 合资企业两张开发铁矿石的特许权，政府已经接受此一建议。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/许娜；审校 戴素萍/李爽)
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路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。