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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 09:42 BJT

金属期市：伦铜在中国制造业PMI数据公布前下滑，期镍延续涨势

上海期交所主力7月期铜 上涨0.3%至每吨46,630元人民币。

LME期镍 触及每吨18,440美元的高点，为去年2月中来最高。印尼禁止矿石出口的禁令，造成供给偏紧，这促使今年镍价上涨32%。

香港交易及结算所有限公司（港交所） 周二称，计划今年推出首批四只亚洲商品期货合约，均为现金结算，其中铝、铜及锌合约以人民币计价。

巴西淡水河谷 的加拿大Copper Cliff North镍矿已经暂停生产，因为主要设备发生故障。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 郑茵/杜明霞/李爽)
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