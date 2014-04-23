金属期市：期镍延展涨势升至14个月新高，受助于供应忧虑

* 期镍年内迄今累计上扬超过30%
* 4月中国制造业活动连续第四个月萎缩
* 对西方国家可能对俄实施新制裁的忧虑挥之不去
路透伦敦4月23日 - 期镍周三延展涨势攀升至逾14个月最高，因对供应短缺的忧虑挥之不去。而部分其他金属走低，因数据显示最大金属消费国中国的制造业活动还在萎缩。
LME三个月期镍 盘中触及去年2月6日以来最高18,525美元，后缩减涨幅，收涨0.3%，报每吨18,380美元，因部分交易商在周二急升2%和今日稍早上扬后锁定获利。
全球最大的镍矿石供应国印尼的矿石出口禁令上月给市场造成重大影响，中国3月自印尼进口的镍矿石由去年的月均340万吨降至不到100万吨。
如果西方国家对俄罗斯实施进一步经济制裁，乌克兰危机也可能使全球第二大镍生产国俄罗斯的供应受扰。
一位美国官员表示，美国务卿克里在与俄罗斯外长拉夫罗夫通话时表示，如果乌克兰东部的紧张局势得不到缓解，美国将对俄罗斯实施进一步制裁。
镍价年内迄今累计上扬超过30%，表现强于其他基本金属。
印尼矿石出口禁令1月生效时，中国当月从印尼进口的镍矿石超过600万吨。2月进口减半，3月进一步减少。
其他金属方面，期铝和期锌走低，期铜基本持平，受累于需求的不确定性。
汇丰中国4月制造业PMI初值扭转此前连续五个月跌势，较上月略反弹，新订单指数亦脱离此前的19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。
"我们认为今年第二季中国经济活动有所改善，但步幅可能不大，"瑞士信贷的分析师在一份报告中称，“我们预计政府不会推出大规模刺激政策以提振成长。”
LME三个月期铜 收盘基本持平在每吨6,670美元。三个月期铝 收跌0.8%，报每吨1,874.50美元。
三个月期锌 回落1.1%，收报每吨2,059美元，是跌幅最大的基本金属。三个月期铅 收盘持平在每吨2,159美元。
三个月期锡 上扬0.4%，收报每吨23,750美元，同样受助于对印尼供应的忧虑。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 母红; 审校 李军)