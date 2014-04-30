金属期市：期镍创下19个月来最大月度升幅，期铜下滑

* 期镍4月大涨约15%，今年迄今升幅超过30%

* 美国首季经济成长远逊预期

路透伦敦4月30日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍周三上涨，4月录得19个月内最大月度涨幅，因印尼矿石出口禁令和俄罗斯遭受制裁引发供给担忧。

包括期铜在内的其他金属下滑，因美国公布的首季经济成长数据远逊预期。

上海市场周四和周五休市，伦敦市场下周一休市，令成交减少。

三个月期镍 收高0.96%，报18,325美元，本月大涨约15%，连升五个月，今年迄今升幅超过30%。

1月印尼的矿石出口禁令曾造成中国的不锈钢厂商成本上升，此次对俄罗斯的制裁也引发了对于Norilsk Nickel 出口或受打击的担忧。

美国公布首季经济成长仅为0.1%，远低于预估的1.2%，为2012年第四季来最慢后，期铜、期铝等基本金属下滑。

LME期铜 跌1.04%，报每吨6,645美元，本月期铜持平，昨日触及3月7日来最高的6,798美元后回吐升幅。

期铝 下跌0.77%，至每吨1,800美元。

期锡 收跌1.06%，报每吨22,950美元。期锌 收跌0.68%，报每吨2,041美元。期铅 跌0.19%至2,106美元。(完)

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