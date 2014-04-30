金属期市：期镍创下19个月来最大月度升幅，期铜下滑

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
* 期镍4月大涨约15%，今年迄今升幅超过30%
* 美国首季经济成长远逊预期
路透伦敦4月30日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍周三上涨，4月录得19个月内最大月度涨幅，因印尼矿石出口禁令和俄罗斯遭受制裁引发供给担忧。
包括期铜在内的其他金属下滑，因美国公布的首季经济成长数据远逊预期。
上海市场周四和周五休市，伦敦市场下周一休市，令成交减少。
三个月期镍 收高0.96%，报18,325美元，本月大涨约15%，连升五个月，今年迄今升幅超过30%。
1月印尼的矿石出口禁令曾造成中国的不锈钢厂商成本上升，此次对俄罗斯的制裁也引发了对于Norilsk Nickel 出口或受打击的担忧。
美国公布首季经济成长仅为0.1%，远低于预估的1.2%，为2012年第四季来最慢后，期铜、期铝等基本金属下滑。
LME期铜 跌1.04%，报每吨6,645美元，本月期铜持平，昨日触及3月7日来最高的6,798美元后回吐升幅。
期铝 下跌0.77%，至每吨1,800美元。
期锡 收跌1.06%，报每吨22,950美元。期锌 收跌0.68%，报每吨2,041美元。期铅 跌0.19%至2,106美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译