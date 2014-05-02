金属期市：伦铜可能创下七周来最大周线跌幅，因美国缩减购债

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
消息人士周一表示，中国银监会正在开展进口铁矿石贸易融资情况的快速调研，以降低银行贷款违约风险。这促使铁矿石期货价格周一大跌近5%。
0704 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.3%，至每吨6,627.75美元，上日收盘近持平。本周铜价已下跌2.1%。
中国市场周五连续第二日休市，欧洲大陆许多市场在五一假期后将恢复交易，LME下周一将休市。
周四公布的调查显示，中国4月制造业活动小幅扩张，但出口订单大幅下跌，这也打击了金属的人气。
不过美国3月消费者支出创下逾四年半来最大涨幅，制造业活动也加速，进一步增强了美国经济重获动能的看法。
4月美国汽车业从严冬的低迷中强劲反弹，汽车销售量同比增长8%。
汽车行业前景看好帮助抑制LME期铝的跌幅，铝价周五徘徊在上日所及一个月低点每吨1,779美元附近。
经纪商Triland在报告中写道，LME金属中表现出色的镍开始失去动能。
“我们将密切关注本周结束时镍的价格...因为镍价五周来可能首次下跌，这暗示大涨之后动能可能减退，”该报告称。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 洪曦/李春喜; 审校 张涛/张若琪)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)