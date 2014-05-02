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亚洲 | 2014年 5月 2日 星期五 15:52 BJT

金属期市：伦铜可能创下七周来最大周线跌幅，因美国缩减购债

消息人士周一表示，中国银监会正在开展进口铁矿石贸易融资情况的快速调研，以降低银行贷款违约风险。这促使铁矿石期货价格周一大跌近5%。

0704 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.3%，至每吨6,627.75美元，上日收盘近持平。本周铜价已下跌2.1%。

中国市场周五连续第二日休市，欧洲大陆许多市场在五一假期后将恢复交易，LME下周一将休市。

周四公布的调查显示，中国4月制造业活动小幅扩张，但出口订单大幅下跌，这也打击了金属的人气。

不过美国3月消费者支出创下逾四年半来最大涨幅，制造业活动也加速，进一步增强了美国经济重获动能的看法。

4月美国汽车业从严冬的低迷中强劲反弹，汽车销售量同比增长8%。

汽车行业前景看好帮助抑制LME期铝的跌幅，铝价周五徘徊在上日所及一个月低点每吨1,779美元附近。

经纪商Triland在报告中写道，LME金属中表现出色的镍开始失去动能。

“我们将密切关注本周结束时镍的价格...因为镍价五周来可能首次下跌，这暗示大涨之后动能可能减退，”该报告称。(完)

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(编译 洪曦/李春喜; 审校 张涛/张若琪)
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