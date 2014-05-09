金属期市：伦敦期镍暴涨至26个月高位，因供应忧虑严峻

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
“中国的含镍生铁厂商在原料方面面临严峻问题。根据我们的模型计算，只有3-6个月的供应，但我们看到的情况是市场表现有些过头，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Lachlan Shaw表示。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 最高跳涨5.7%，触及2012年2月以来最高每吨20,500美元，随后回落至20,362美元，日内上涨5%。
今年迄今LME期镍价格大涨47%，光是本周已经上涨11.5%。
此外，巴西淡水河谷 表示，由于发生污水泄露，已将在新喀里多尼亚(New Caledonia)的镍生产暂停80%，并计划在周五稍晚全部关闭。该消息进一步激励人气。
镍的涨势使其他金属表现黯然失色。LME三个月期铜 几无变动，报每吨6,735.25美元，上日上涨1.1%。沪铜8月合约 攀升1.3%，至每吨47,270元人民币。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/李春喜; 审校 张涛/王翔琼/蔡美珍)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。