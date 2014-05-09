金属期市：伦敦期镍暴涨至26个月高位，因供应忧虑严峻

“中国的含镍生铁厂商在原料方面面临严峻问题。根据我们的模型计算，只有3-6个月的供应，但我们看到的情况是市场表现有些过头，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Lachlan Shaw表示。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 最高跳涨5.7%，触及2012年2月以来最高每吨20,500美元，随后回落至20,362美元，日内上涨5%。

今年迄今LME期镍价格大涨47%，光是本周已经上涨11.5%。

此外，巴西淡水河谷 表示，由于发生污水泄露，已将在新喀里多尼亚(New Caledonia)的镍生产暂停80%，并计划在周五稍晚全部关闭。该消息进一步激励人气。

镍的涨势使其他金属表现黯然失色。LME三个月期铜 几无变动，报每吨6,735.25美元，上日上涨1.1%。沪铜8月合约 攀升1.3%，至每吨47,270元人民币。(完)

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