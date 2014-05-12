金属期市：供应忧虑推动期镍跳涨8%，期铜触及两个月峰值

* 供应问题提振期镍年内迄今累计攀升50%

* 期铜触及两个月峰值，因中国有望恢复成长和库存紧蹙

路透伦敦5月12日 - 期镍周一跳涨8%，年内迄今累计攀升50%，因西方国家威胁将加大对全球最大镍生产国俄罗斯的制裁，进一步加剧了印尼政府宣布矿石出口禁后引发的供应忧虑。

期铜触及两个月高位，因最大铜消费国中国上周五承诺，将推进全面的资本市场改革，且对全球交易所铜库存不断减少的担忧与日俱增。

其他金融市场，全球股市谨慎上扬，在反对势力宣布在自治公投中获胜后，投资者为乌克兰国内冲突升级作准备。

西方领导人曾威胁说，如果俄罗斯干扰5月25日举行的乌克兰大选，将加大对俄关键领域的制裁，其中包括能源、金融服务和工程等行业。

上述威胁提振镍价，因市场担忧随着冲突逐步失控，可能最终导致西方国家对全球最大镍生产商俄罗斯的Norilsk Nickel实施制裁。

LME三个月期镍 盘中在电子交易平台触及2012年2月以来最高21,468美元，较上周五收盘攀升近8%，收盘时的买入价报每吨20,900美元。

期镍年内迄今累计上扬了50%。

三个月期铜 盘中升至3月7日以来最高6,895美元。收涨2%，报每吨6,879美元。

Daily LME提供的数据显示，官方仓库的铜库存MCUSTX-TOTAL减少3,000吨，至20.5325万吨，为2008年10月以来最低。周五公布的另一份报告显示，上海金属交易所铜库存CU-STX-SGH为90,580吨，为2011年12月以来最低。

投资者正在寻找最大铜消费国中国需求反弹的迹象，以推高铜价。中国铜需求占全球精炼铜需求的40%。

其他金属方面，三个月期铝 收涨1.4%，报每吨1,786美元。三个月期锌 收高2.2%，报每吨2,080美元。三个月期铅 跳升2%，收报每吨2,125.50美元。三个月期锡 收跌0.8%，报每吨22,975美元。 (完)

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