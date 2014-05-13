金属期市：LME期镍触及27个月高位，铜价受中国数据拖累下滑

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 中国数据疲弱暗示经济放缓
* 空头回补和当地供应紧张提振沪铜
* LME镍库存增加，保持在高水准
路透伦敦5月13日 - 期镍周二触及27个月新高，而期铜下滑，因此前中国公布的数据显示全球最大的金属消费国经济活动疲弱。
期镍在平盘上下游走，因交易商寻求再度评估波动的市场。
以周二的高位计算，期镍在四个交易日就大涨了17%，今年迄今升幅高达55%，因主要生产国印尼1月宣布矿石出口禁令。
“如此大的涨势之后，出现一些反复不足为奇。问题是是否这预示更大规模的修正。”法国兴业银行(Societe Generale)金属策略师 Stephen Briggs表示。
“这很难说，因我认为这不是基于基本面，而不是市场的内部动力-那些已经建仓的以及是否要出脱仓位。”
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 大跌1.7%，至20,550美元日低，之前升至2012年2月来最高的21,625美元。
期镍收高0.48%，报21,000美元。
LME镍未平仓合约今年猛增72%，因对冲基金和其他投资人预计印尼颁布禁令后市场供应短缺，遂囤积以防市场冲击。
LME镍库存周二增加222吨，至278,994吨，过去12个月大涨56%。
中国公布4月投资、零售销售和工厂产出数据之后，金属削减早盘涨幅。这些数据全部低于预期，表明政府稳增长政策尽管已经有所作为，但实体经济表现却尚未透出更多暖意。 铜价和铝价承压走软。
LME期铜 收低0.49%，报6,845美元，周一触及两个月高位6,895美元。
“市场明显没有消化中国经济硬着陆的情况。否则价格会低很多，但昨晚的数据把我们带回现实，中国经济成长确实在放缓。”Briggs表示。
铜价跌势温和，因受到中国当地供应紧张的迹象支撑。
上海期交所8月期铜合约 最多上涨2.1%，来到每吨48,580元人民币，之后缩减涨幅，报48,170元人民币，日内仍有1.2%的升幅。
交易员称，空头回补助长中国铜价上涨。金融业者用铜做抵押来获得更廉价的贷款，也支撑了中国铜价。
其他金属方面，三个月期铝 收低0.28%，报每吨1,781美元。三个月期锌 收低0.82%，报每吨2,063美元。三个月期铅 小跌0.16%，收报每吨2,122美元。三个月期锡 收高1.57%，报每吨23,335美元。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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