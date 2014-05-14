金属期市：期镍重挫4.5%脱离27个月高位，期铜回升

台湾已公布经济指标--2017/4/27
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 期镍今年迄今大涨近50%
* 韩国LS-Nikko铜厂关闭至少两周
路透伦敦5月14日 - 伦敦期镍周三下挫超过4%，因部分投资人认为期镍今年迄今猛涨约50%，已经全面消化了印尼供应问题。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 下滑4.5%，收报每吨20,050美元，之前连升六个交易日，并在周二触及2012年2月以来高位21,625美元。
自1月印尼颁布禁令，禁止出口未经加工的镍矿石后，矿石和精炼镍价格急升。在中国，贸易商紧守库存，而中国和日本的生产商则到处寻找供应。
中国的镍生铁生产商原材料已经断供，而不锈钢生产商不得不买入高价的精炼镍。镍生铁是用于生产不锈钢的精炼镍低价替代品。
对供应短期的担忧扶助镍价今年迄今大涨50%，但分析师表示，升势可能正失去一些动能。
Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示，“我们相信镍价升势受限于22,000美元的阻力位，走势是时候回落，短期支撑位可能接近18,950美元水准。”
LME三个月期铜 收高1.1%，报6,920美元，稍早升至3月初来最高的6,940美元。
韩国金属集团LS-Nikko表示，八名工人周二在蔚山工厂的一次爆炸中受伤，该铜冶炼厂至少关闭两周。一消息人士表示，该冶炼厂年产能至少25万吨的设备已经关闭。
美国公布的4月生产者物价指数(PPI)意外录得一年半最大升幅，导致美元一度上扬，限制了期铜的升势。
中国4月经济活动显露出全局性疲态，从产出、投资一直到消费数据，都低于市场的预期，引发请求政府放松政策支持增长的新一轮呼声。 这也令铜价升势受限。
其他金属方面，三个月期铝 收高1.54%，报每吨1,808.50美元。三个月期锌 收高1.91%，报每吨2,102.50美元，盘中触及3月初来最高。
三个月期铅 升1.7%，收报每吨2,158美元。三个月期锡 收高0.28%，报每吨23,400美元。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
路透台北4月27日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单9,754.7亿台币。 --财105-6期还本付息300亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财106-7期国库券交割，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共7,479亿台币： 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03 5,162亿台币 --国库券还本