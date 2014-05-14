金属期市：期镍重挫4.5%脱离27个月高位，期铜回升

* 期镍今年迄今大涨近50%

* 韩国LS-Nikko铜厂关闭至少两周

路透伦敦5月14日 - 伦敦期镍周三下挫超过4%，因部分投资人认为期镍今年迄今猛涨约50%，已经全面消化了印尼供应问题。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 下滑4.5%，收报每吨20,050美元，之前连升六个交易日，并在周二触及2012年2月以来高位21,625美元。

自1月印尼颁布禁令，禁止出口未经加工的镍矿石后，矿石和精炼镍价格急升。在中国，贸易商紧守库存，而中国和日本的生产商则到处寻找供应。

中国的镍生铁生产商原材料已经断供，而不锈钢生产商不得不买入高价的精炼镍。镍生铁是用于生产不锈钢的精炼镍低价替代品。

对供应短期的担忧扶助镍价今年迄今大涨50%，但分析师表示，升势可能正失去一些动能。

Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示，“我们相信镍价升势受限于22,000美元的阻力位，走势是时候回落，短期支撑位可能接近18,950美元水准。”

LME三个月期铜 收高1.1%，报6,920美元，稍早升至3月初来最高的6,940美元。

韩国金属集团LS-Nikko表示，八名工人周二在蔚山工厂的一次爆炸中受伤，该铜冶炼厂至少关闭两周。一消息人士表示，该冶炼厂年产能至少25万吨的设备已经关闭。

美国公布的4月生产者物价指数(PPI)意外录得一年半最大升幅，导致美元一度上扬，限制了期铜的升势。

中国4月经济活动显露出全局性疲态，从产出、投资一直到消费数据，都低于市场的预期，引发请求政府放松政策支持增长的新一轮呼声。 这也令铜价升势受限。

其他金属方面，三个月期铝 收高1.54%，报每吨1,808.50美元。三个月期锌 收高1.91%，报每吨2,102.50美元，盘中触及3月初来最高。

三个月期铅 升1.7%，收报每吨2,158美元。三个月期锡 收高0.28%，报每吨23,400美元。 (完)

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