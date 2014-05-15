金属期市：LME期镍虽削减跌幅仍下跌，此前技术抛盘拖累价格下跌10%

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
“能说明价格涨势过度并且将下滑的唯一基本面因素是，印尼政府将放松出口禁令，”法国兴业银行驻新加坡分析师Mark Keenan表示。
“(但)当新一届政府10月就任时，优先任务很可能不是放松禁令。”
只要印尼继续控制供应且不锈钢生产商能接受更高的价格，镍价就料将回升。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍一度跌至每吨18,090美元，较周三下滑9.8%。0740GMT时下跌4.9%至19,055美元，年内涨幅缩减至37%。
“价格正进行一些惯有的回调，”新加坡一交易商说。
交易商表示，19,000美元和18,500-19,000美元左右的止损卖单被触发。
LME期铜 削减跌幅，日内几无变动，报每吨6,915.50美元。锌价和铝价跌约1%。
上海期交所主力8月期铜 回吐涨幅，上升0.3%至每吨48,310元人民币(约合7,800美元)。(完)
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(编译/审校 王翔琼/杜明霞/于春红)
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