金属期市：期镍在急挫约10%后收复部分失地，期铜走低

日本股市：日经指数小涨，假期令市场交投淡静
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
* 投资者寻找重回镍市的机会
* 欧元疲弱重压金属期货
* 爆炸发生后，韩国铜冶炼厂推迟维护
路透伦敦5月15日 - 镍价周四收复部分失地，缩减稍早录得的近10%的跌幅，因投资者预计随着供应短缺的情况恶化，未来镍价将走高，随伺机重返市场。
镍价周二触及逾两年来最高，印尼1月推出矿石出口禁令，带动镍价年内累计攀升逾50%。
但投资者开始担忧镍价涨势缺乏基本面因素的支撑，随即开始卖出，而一波期权持有人结清对冲头寸使抛售愈演愈烈。
LME三个月期镍盘中跌至两周最低18,090美元，较周三收盘价急跌9.8%。
稍后收复部分失地，终盘收跌6.5%，报每吨18,750美元，年内迄今涨幅缩窄至35%。
只要印尼继续压缩供应，且不锈钢生产商能吸收上涨后的价格，预计镍价将反弹。
法国兴业银行的分析师Robin Bhar表示，”我们告诉很多投资者和投机客，如果他们尚未买入，镍市的任何一次回调都是入市的机会。市场不缺买家。“
“印尼的出口禁令是市场的核心看涨理由，但市场也存在很多的泡沫。必须判断近期的涨势有多少真的是基于基本面因素，有多少纯粹是投机性操作。”
交易商称，在约19,000美元和18,500-19,000美元附近触发止损卖盘。
其他金属也走低，部分受累于欧元走软，这使欧洲买家买入以美元计价商品的成本增加。欧元兑美元跌至六周低位，因预期欧洲央行可能在下月会议上放宽政策。
期铜走低，因有消息称，韩国炼厂爆炸所造成的影响不及担心的严重。
韩国炼厂LS-Nikko Copper的一位日本股东告诉路透，该公司旗下的冶炼厂将推迟其一号冶炼设施的维护时间，以便保持产量，本周稍早另一冶炼设施因发生爆炸而被迫停产。
LME指标三月期铜 收跌0.6%，报每吨6,880美元，昨日攀升1.1%，至逾两个月最高。
其他金属方面，三个月期锌 收跌2.1%，报每吨2,059美元。三个月期铅 收挫1.2%，报每吨2,132美元。三个月期锡 回落0.2%，收报每吨23,350美元。三个月期铝 收跌1.8%，报每吨1,776美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
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