金属期市：伦敦期镍在连挫两日后反弹，但周线料仍收低4.5%

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
供应紧俏和需求高峰季到来之际库存下滑，则对铜价产生支撑。但是下月起消耗量料放缓，拖累铜价前景。
0740 GMT，LME三个月期铜 持平，报每吨6,882美元，距离周三所及的两个月高位6,940美元不远。LME期铜周线有望上涨约2%，创七周来最大单周升幅。
上海期交所主力8月期铜 下滑0.6%，至每吨48,210元人民币，距离上日触及的两个月高位48,750元不远。
LME铜库存已经降至2008年来最低水准，上海期交所库存为2011年底来最低。
下周，交易商将关注美国4月新屋销售以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新的会议记录，以寻找美国经济成长的线索。中国将公布制造业活动数据初值。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/杜明霞；审校 田建华/张若琪)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。