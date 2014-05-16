版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 16日 星期五 16:24 BJT

金属期市：伦敦期镍在连挫两日后反弹，但周线料仍收低4.5%

供应紧俏和需求高峰季到来之际库存下滑，则对铜价产生支撑。但是下月起消耗量料放缓，拖累铜价前景。

0740 GMT，LME三个月期铜 持平，报每吨6,882美元，距离周三所及的两个月高位6,940美元不远。LME期铜周线有望上涨约2%，创七周来最大单周升幅。

上海期交所主力8月期铜 下滑0.6%，至每吨48,210元人民币，距离上日触及的两个月高位48,750元不远。

LME铜库存已经降至2008年来最低水准，上海期交所库存为2011年底来最低。

下周，交易商将关注美国4月新屋销售以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新的会议记录，以寻找美国经济成长的线索。中国将公布制造业活动数据初值。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/杜明霞；审校 田建华/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐