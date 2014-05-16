金属期市：期镍在深跌后反弹，期铜本周创下七周来最大单周涨幅

* 期镍年内迄今累积上扬37%

* 期铜本周可能录得七周来最大单周涨幅

* 淡水河谷在新喀里多尼亚的镍矿可能推迟复工

路透伦敦5月16日 - 镍价在前两日深跌后周五上扬，因投资者关注焦点重回供应不断减少。期铜本周可能录得近两个月来最大周度升幅，因需求强劲。

自印尼1月开始实施镍矿石出口禁令以来，镍矿石和精炼镍价格一路飙升。中国贸易商紧守库存，使得中国和日本的生产商四处寻找供应。

对供应短缺的担忧推动镍价本周稍早触及27个月峰值，引发部分获利了结。尽管在过去两个交易日累积下跌11%，镍价年内迄今仍上扬37%。

LME三个月期镍 收涨1.6%，报每吨19,050美元，但本周下跌4.3%，为去年11月以来最大单周跌幅。

巴西矿商淡水河谷 周四晚些时候向新喀里多尼亚政府提交了一份该公司在当地的镍矿出现废水外泄问题的报告。提交时间晚于很多观察人士的预期，可能导致镍矿恢复生产的时间推迟，扶助提振镍价。

LME三个月期铜 小跌0.29%，收报每吨6,860美元，但本周上扬1.8%，为七周来最大单周涨幅。

铜价因供应紧张和季节性需求高峰导致库存减少而受到支撑。不过，铜消费从下月开始将会放缓，使铜价前景承压。

中国经济成长以及该国是否会采取进一步举措刺激成长的不确定性，加之欧洲和美国复苏仍然脆弱，也损及需求前景。

瑞士信贷的分析师Marcus Garvey在中国之行后对期铅和期锌前景持悲观看法。

“我们对中国矿山供应增长的担忧将持续，尽管供应增长的幅度不大，但已损及我们对铅和锌市的乐观看法，”他在一份报告中写道。

期铅和期锌价格基本持稳。三个月期铅 收涨0.1%，报每吨2,133美元。三个月期锌 上扬0.29%，收报每吨2,065美元。

三个月期锡 收跌0.84%，报每吨23,155美元。三个月期铝 收盘时没有成交，最后买入价报每吨1,769美元，下跌0.39%。(完)

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