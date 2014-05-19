金属期市：供应吃紧推动期铜触及11周高位，期镍跳涨

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 现货铜较指标期铜溢价70美元，接近三个月最高
* 分析师称，期铜的目标价在200日移动均线切入位7,050美元
* 期镍跳升近5%，因投资者重新入市
路透伦敦5月19日 - 期铜周一触及11周高位，因全球库存不断减少，且投资者回补空头，不过，涨势仍然因担忧最大消费国中国成长放缓而受限。
期镍跳涨近5%，因在上周走低后，投资者押注印尼的出口禁令将导致供应进一步收紧，随重返市场。
其他金属也走高，但在周日官方数据显示，中国4月新屋均价增速降至近一年低位后，投资者态度谨慎。
LME三个月期铜 收涨0.95%，报每吨6,925美元，稍早触及3月7日以来最高6,954美元，自3月中触及约三年低位后上涨了近10%。
不过，期铜年内迄今仍下跌5%。分析师称，市场认为，中国需求增长放缓的风险已被消化，需要考虑的最新因素是铜供应不断萎缩。
“担忧中国成长放缓已不再是新闻，投资者也已通过作空来加以应对，(但)目前由于没有更多的坏消息传来，投资者开始回补(其空头头寸)，”Marex Spectron的分析师销售部主管Vicky Sanders表示。
目前，伦敦金属交易所的铜库存为186,525吨，为2008年底以来最低水平。另外，尽管上周增加了7.1%，但上海期货交易所的铜库存也接近2011年底以来最低。
另外，LME现货铜较三个月期铜溢价70美元，为2月底以来最高，这也反应出铜市供应吃紧。
中国发改委周六晚些时候表示，今年政府将加快经济改革步伐，以防止经济成长滑坡。这也扶助铜市。
“近期铜价回落显然被视为入市良机，后市上扬和技术形态被确认将加大铜价的升势动能。期铜可能升至7,050美元附近的200日移动均线，”法国兴业银行的分析师Mark Keenan表示。
其他金属方面，三个月期镍 急升5.5%，收报每吨20,100美元，虽仍低于上周触及的27年高位21,625美元，但年内迄今仍录得了巨大的涨幅。
镍价飞涨，以及被原材料短缺所困的中国加工商开始将设备运往印尼，在当地进行加工等事实证明，那些怀疑印尼出口禁令能否长期执行的人低估了印尼政府遏制原材料出口的决心。
三个月期铝 收涨0.28%，报每吨1,774美元。三个月期锌 收高1.16%，报每吨2,089美元。三个月期铅 上扬0.94%，报收报每吨2,153美元。三个月期锡 上扬1.06%，报每吨23,400美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化
(编译 母红; 审校 李军)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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