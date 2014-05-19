金属期市：供应吃紧推动期铜触及11周高位，期镍跳涨

* 现货铜较指标期铜溢价70美元，接近三个月最高

* 分析师称，期铜的目标价在200日移动均线切入位7,050美元

* 期镍跳升近5%，因投资者重新入市

路透伦敦5月19日 - 期铜周一触及11周高位，因全球库存不断减少，且投资者回补空头，不过，涨势仍然因担忧最大消费国中国成长放缓而受限。

期镍跳涨近5%，因在上周走低后，投资者押注印尼的出口禁令将导致供应进一步收紧，随重返市场。

其他金属也走高，但在周日官方数据显示，中国4月新屋均价增速降至近一年低位后，投资者态度谨慎。

LME三个月期铜 收涨0.95%，报每吨6,925美元，稍早触及3月7日以来最高6,954美元，自3月中触及约三年低位后上涨了近10%。

不过，期铜年内迄今仍下跌5%。分析师称，市场认为，中国需求增长放缓的风险已被消化，需要考虑的最新因素是铜供应不断萎缩。

“担忧中国成长放缓已不再是新闻，投资者也已通过作空来加以应对，(但)目前由于没有更多的坏消息传来，投资者开始回补(其空头头寸)，”Marex Spectron的分析师销售部主管Vicky Sanders表示。

目前，伦敦金属交易所的铜库存为186,525吨，为2008年底以来最低水平。另外，尽管上周增加了7.1%，但上海期货交易所的铜库存也接近2011年底以来最低。

另外，LME现货铜较三个月期铜溢价70美元，为2月底以来最高，这也反应出铜市供应吃紧。

中国发改委周六晚些时候表示，今年政府将加快经济改革步伐，以防止经济成长滑坡。这也扶助铜市。

“近期铜价回落显然被视为入市良机，后市上扬和技术形态被确认将加大铜价的升势动能。期铜可能升至7,050美元附近的200日移动均线，”法国兴业银行的分析师Mark Keenan表示。

其他金属方面，三个月期镍 急升5.5%，收报每吨20,100美元，虽仍低于上周触及的27年高位21,625美元，但年内迄今仍录得了巨大的涨幅。

镍价飞涨，以及被原材料短缺所困的中国加工商开始将设备运往印尼，在当地进行加工等事实证明，那些怀疑印尼出口禁令能否长期执行的人低估了印尼政府遏制原材料出口的决心。

三个月期铝 收涨0.28%，报每吨1,774美元。三个月期锌 收高1.16%，报每吨2,089美元。三个月期铅 上扬0.94%，报收报每吨2,153美元。三个月期锡 上扬1.06%，报每吨23,400美元。(完)

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