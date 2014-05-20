金属期市：期镍因投机性卖盘下挫超过3%，期铜走软

* 期镍在再度挑战高位前可能出现盘整

* 很多镍库存被融资交易锁定，市场无法获得

* 中国可能连续第三年达不到外贸增长目标

路透伦敦5月20日 - 期镍周二下挫3%，因投机商令市场走势波动，但投资人预计因印尼矿石出口禁令，市场供应将严重短缺，对镍价有支撑作用。

铜价下滑，因对中国经济成长的持续担心盖过了实货市场吃紧的因素。

分析师表示，到目前为止，期镍是波动最大的金属，因动能的转变可能触动电脑程式驱动的基金的自动买盘或卖盘信号，在相对清淡的市况中造成镍价大幅波动。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 一度大跌3.3%，报19,361美元的日低。今年在印尼禁止出口未经加工的矿石后，镍价大涨。

期镍之后缩减跌幅，收盘报19,855美元，跌1.2%。

麦格理商品研究部门主管Colin Hamilton表示，期镍可能横向盘整一段时间，但有理由担心供应短缺，价格最终肯定会突破上周所创的27个月高位21,625美元。

他指出，尽管LME镍库存仍相对较高，但许多被同融资交易锁定，市场无法获得。

铜价下滑，因投资人仍担心中国经济成长。此前中国商务部对外贸易司司长张骥表示，今年中国外贸形势严峻，下行压力较大，中长期看外贸形势趋紧。完成今年外贸增长7.5%的目标任务艰巨。

LME三个月期铜 收低0.6%，报每吨6,885美元。

其他金属方面，三个月期铝 收低0.2%，报每吨1,770美元。三个月期锌 收低0.4%，报每吨2,080美元。三个月期铅 跌0.9%，报收报每吨2,134美元。三个月期锡 下挫1.4%，报每吨23,070美元。(完)

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