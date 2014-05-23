金属期市：期铜因供应紧缺上扬，期镍涨势暂停

* 铜现货价格攀升，因现货铜供应吃紧
* 期铜小涨，涨势将在二季度末消退-分析师
路透伦敦5月23日 - 期铜价格周五上扬，受助于供应紧缺的现象日益严重。期镍涨势暂停。
LME三个月期铜 收涨0.8%，报每吨6,928美元，本周上扬近1%，连涨第三周。
期铜价格周一触及11周高位6,954美元。
LME现货铜价格较指标三个月期铜CMCU0-3溢价80美元，接近两年最高，反应现货铜供应紧缺，这扶助提振铜价。LME铜库存降至2008年以来最低。
周四公布的数据显示，5月中国制造业表现为五个月来最佳，美国制造业产出增幅也为2011年2月以来最高，这也扶助提振铜价。
不过，汇丰中国制造业PMI数据显示，制造业仍陷于萎缩区域，为49.7，使铜价涨幅受限。
“三个月期铜因基本面紧蹙而走高，从库存数据就能看出供应吃紧，但涨势将在二季度末消退，因需求开始减弱，”法国兴业银行的分析师Robin Bhar表示。
美元走强使非美国投资者买入以美元计价的金属的成本增加。
镍现货价较指标三个月期镍CMNI0-3仅低2.6美元，价差为近两年半以来最窄，因镍供应吃紧的状况越发严重。
三个月期镍收跌0.9%，报每吨19,600美元，因投资者在镍价大涨，年内累计攀升近42%后锁定获利。
期镍涨势暂停，交易商将注意力转向期铝。
中国买盘推升三个月期铝 升穿200日移动均线，触发新的买盘。三个月期铝收盘时没有成交，最后买入价报每吨1,814美元，日内上扬1%。
其他金属方面，三个月期锌 上扬0.2%，报每吨2,084美元。三个月期铅 涨0.4%，报每吨2,146美元。三个月期锡 收高0.5%，报每吨23,300美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)