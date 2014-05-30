金属期市：期铜有望录得12月以来最大月度涨幅，期镍反弹

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 现货铜较三个月期铜溢价
* 期镍结束四日连跌，年内迄今累计上扬近40%
* 期铝5月上扬2.1%，为2月以来最大月度跌幅
路透伦敦5月30日 - 期铜周五走低，但本月有望录得12月以来最大月度涨幅，受助于最大消费国中国的需求复苏。期镍在受挥之不去的供应短缺担忧拖累连跌四日后反弹。
期铝本月有望录得2月以来最大月度涨幅，因需求良好，但分析师对镍价能否进一步攀升持谨慎态度，因库存水平高企。
LME三个月期铜 受跌0.57%，报每吨6,845美元，交易商在周末前调整头寸。本周稍早触及近三个月高位6,966美元。
本月期铜累计上扬3.1%，为年内迄今最大单月涨幅，受助于中国第二季的季节性强劲需求。
实货供应短缺支撑市场。LME铜库存目前为171,350吨，接近2008年8月以来最高水平。
供应紧缺周三推动现货铜较指标三个月期铜升水攀升至每吨101美元，为逾两年来最高CMCU0-3。周五盘中触及90美元的高位。
LME三个月期镍 收涨1.85%，报每吨19,250美元，在连跌四日后反弹，本月上扬5%。镍价年内迄今累计上扬近40%，最大生产国印尼的矿石出口禁令引发对供应短缺的担忧。
三个月期铝 收跌0.33%，报每吨1,839美元，稍早触及一个月最高1,860美元。5月累计上扬2.1%，为2月以来最大月度涨幅。
三个月期锌 收跌0.63%，报每吨2,055美元。三个月期铅 收挫1.3%，报每吨2,095美元。三个月期锡 回落1.1%，收报每吨23,220美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12