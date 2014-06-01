更正-金属期市：期铜有望录得12月以来最大月度涨幅，期镍反弹

(更正：因中文译文有误，第二段“镍价”应改为“铝价”)

* 现货铜较三个月期铜溢价

* 期镍结束四日连跌，年内迄今累计上扬近40%

* 期铝5月上扬2.1%，为2月以来最大月度跌幅

路透伦敦5月30日 - 期铜周五走低，但本月有望录得12月以来最大月度涨幅，受助于最大消费国中国的需求复苏。期镍在受挥之不去的供应短缺担忧拖累连跌四日后反弹。

期铝本月有望录得2月以来最大月度涨幅，因需求良好，但分析师对铝价能否进一步攀升持谨慎态度，因库存水平高企。

LME三个月期铜 受跌0.57%，报每吨6,845美元，交易商在周末前调整头寸。本周稍早触及近三个月高位6,966美元。

本月期铜累计上扬3.1%，为年内迄今最大单月涨幅，受助于中国第二季的季节性强劲需求。

实货供应短缺支撑市场。LME铜库存目前为171,350吨，接近2008年8月以来最高水平。

供应紧缺周三推动现货铜较指标三个月期铜升水攀升至每吨101美元，为逾两年来最高CMCU0-3。周五盘中触及90美元的高位。

LME三个月期镍 收涨1.85%，报每吨19,250美元，在连跌四日后反弹，本月上扬5%。镍价年内迄今累计上扬近40%，最大生产国印尼的矿石出口禁令引发对供应短缺的担忧。

三个月期铝 收跌0.33%，报每吨1,839美元，稍早触及一个月最高1,860美元。5月累计上扬2.1%，为2月以来最大月度涨幅。

三个月期锌 收跌0.63%，报每吨2,055美元。三个月期铅 收挫1.3%，报每吨2,095美元。三个月期锡 回落1.1%，收报每吨23,220美元。(完)

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