更正-金属期市：期铜有望录得12月以来最大月度涨幅，期镍反弹

金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
(更正：因中文译文有误，第二段“镍价”应改为“铝价”)
* 现货铜较三个月期铜溢价
* 期镍结束四日连跌，年内迄今累计上扬近40%
* 期铝5月上扬2.1%，为2月以来最大月度跌幅
路透伦敦5月30日 - 期铜周五走低，但本月有望录得12月以来最大月度涨幅，受助于最大消费国中国的需求复苏。期镍在受挥之不去的供应短缺担忧拖累连跌四日后反弹。
期铝本月有望录得2月以来最大月度涨幅，因需求良好，但分析师对铝价能否进一步攀升持谨慎态度，因库存水平高企。
LME三个月期铜 受跌0.57%，报每吨6,845美元，交易商在周末前调整头寸。本周稍早触及近三个月高位6,966美元。
本月期铜累计上扬3.1%，为年内迄今最大单月涨幅，受助于中国第二季的季节性强劲需求。
实货供应短缺支撑市场。LME铜库存目前为171,350吨，接近2008年8月以来最高水平。
供应紧缺周三推动现货铜较指标三个月期铜升水攀升至每吨101美元，为逾两年来最高CMCU0-3。周五盘中触及90美元的高位。
LME三个月期镍 收涨1.85%，报每吨19,250美元，在连跌四日后反弹，本月上扬5%。镍价年内迄今累计上扬近40%，最大生产国印尼的矿石出口禁令引发对供应短缺的担忧。
三个月期铝 收跌0.33%，报每吨1,839美元，稍早触及一个月最高1,860美元。5月累计上扬2.1%，为2月以来最大月度涨幅。
三个月期锌 收跌0.63%，报每吨2,055美元。三个月期铅 收挫1.3%，报每吨2,095美元。三个月期锡 回落1.1%，收报每吨23,220美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)