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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 00:55 BJT

金属期市：期铜上涨，受中国制造业数据强劲以及库存减少提振

* 青岛港停止金属出运，因当局调查-消息人士

* 中国5月PMI攀升至50.8，4月为50.4

* 美国5月制造业活动进一步扩张

路透伦敦6月2日 - 期铜周一上涨，在5月录得今年最大月度升幅，受助于库存减少，主要消费国中国的季节性买需以及中国制造业数据强劲。

中国公布的5月制造业活动以五个月最快速度扩张，巩固了全球第二大经济体经济动能正在加强的观点。

这种动能加上中国季节性买盘和强劲的投机买兴令伦敦金属交易所(LME)铜库存降至近六年低点170,825吨。

LME三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后报6,930美元，升1.2%，期铜在5月攀升3%，为12月来最大月度升幅。

法国巴黎银行策略师Stephen Briggs预计，期铜短期内可能进一步小涨，但不会在7,000美元之上保持太久，因在今年稍晚基本面过剩的情况将对市场人气有更大的影响，中国不会永远吸纳过剩的铜。

产业消息方面，贸易和仓储消息人士表示，中国东北部青岛港暂停铝和铜的出运，因接受当局调查，这令投资人担心银行业和贸易公司利用金属融资的情况。

美国业内报告显示，美国5月制造业加速扩张。这也支撑铜的升势。

汇丰中国5月PMI数据将在周三出炉，美国等国的制造业数据也将在本周公布，周五美国还将公布关键的就业报告。

三个月期镍 收高0.5%，报19,350美元。

期铝 收高0.6%，报1,850美元，盘中连续第二日触及4月28日来最高的1,860美元。

三个月期锌 收高1.4%，报每吨2,083美元。三个月期铅 收高1.3%，报每吨2,123美元。三个月期锡 升0.7%，收报每吨23,375美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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