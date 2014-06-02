金属期市：期铜上涨，受中国制造业数据强劲以及库存减少提振

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 青岛港停止金属出运，因当局调查-消息人士
* 中国5月PMI攀升至50.8，4月为50.4
* 美国5月制造业活动进一步扩张
路透伦敦6月2日 - 期铜周一上涨，在5月录得今年最大月度升幅，受助于库存减少，主要消费国中国的季节性买需以及中国制造业数据强劲。
中国公布的5月制造业活动以五个月最快速度扩张，巩固了全球第二大经济体经济动能正在加强的观点。
这种动能加上中国季节性买盘和强劲的投机买兴令伦敦金属交易所(LME)铜库存降至近六年低点170,825吨。
LME三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后报6,930美元，升1.2%，期铜在5月攀升3%，为12月来最大月度升幅。
法国巴黎银行策略师Stephen Briggs预计，期铜短期内可能进一步小涨，但不会在7,000美元之上保持太久，因在今年稍晚基本面过剩的情况将对市场人气有更大的影响，中国不会永远吸纳过剩的铜。
产业消息方面，贸易和仓储消息人士表示，中国东北部青岛港暂停铝和铜的出运，因接受当局调查，这令投资人担心银行业和贸易公司利用金属融资的情况。
美国业内报告显示，美国5月制造业加速扩张。这也支撑铜的升势。
汇丰中国5月PMI数据将在周三出炉，美国等国的制造业数据也将在本周公布，周五美国还将公布关键的就业报告。
三个月期镍 收高0.5%，报19,350美元。
期铝 收高0.6%，报1,850美元，盘中连续第二日触及4月28日来最高的1,860美元。
三个月期锌 收高1.4%，报每吨2,083美元。三个月期铅 收高1.3%，报每吨2,123美元。三个月期锡 升0.7%，收报每吨23,375美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有