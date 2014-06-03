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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 09:54 BJT

金属期市：沪铜在中国假期结束后上涨，接近三个月高位

中国周二公布的官方数据显示，5月服务业增长速度为六个月最快，这增加了中国经济可能正在企稳的希望。

5月中国和美国制造业活动扩张，经济复苏似乎更加稳固，不过欧元区制造业增长放缓，增强了欧洲央行宽松政策的预期。

贸易和仓储方面的消息人士周一表示，中国青岛港因调查案件暂停金属铝和铜的运出，这令提供金属融资的银行人士和贸易公司感到担忧。 (完)

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(编译 石冠兰/李春喜 审校 于春红/徐文焰)
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