金属期市：期铝触及18个月高位，金属市场受ECB追加刺激措施的预期带动

中国汇市：人民币早盘窄幅波动成交明显放量，美指偏弱拉低人民币指数
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
* 美国铝业永久关闭Sardinian炼厂，铝年产能减少15万吨
* 美国消费者信心跳升至2007年10月来最高
路透伦敦8月26日 - 期铝周二触及18个月高位，受到一个大多头仓位和可得库存不断减少提振，金属市场也受到对欧洲央行(ECB)可能追加刺激措施的预期支撑。
在有迹象显示欧洲经济不断减弱令央行推出对市场有利措施的希望增加后，伦敦金属交易所(LME)多数工业金属上涨。
三个月期铝 涨幅居前，日高报2,100美元，为去年2月21日来最高，之后缩减涨幅，收报2,083美元，升1.1%。
“期铝上扬...在颇为清淡的交投中触动了止损盘，扶助升势扩大，”南非标准银行的分析师Leon Westgate表示。
现货较期货贴水收窄CMAL0-3显示可得库存减少，近几周一直在下滑。
当某一个市场人士持有50-80%的LME库存和短期期货时，投资人担心会站错边，不敢作空。
周一消息称，美国铝业 计划永久关闭其在意大利Sardinia岛的冶炼厂。
自7月初铝价已经大涨12%，因投资人预计生产商削减产能和强劲的需求将在多年生产过剩后将市场带入供不应求的局面。
三个月期铜 盘中升至8月5日来最高的7,108.75美元，之后回吐涨幅，收低0.4%，报7,054美元。
美国经济继续增加动能，8月消费者信心升至2007年10月来最高，而7月耐用品订单创下历来最大升幅。
其他金属方面，三个月期锌 升0.3%，收报每吨2,358美元。三个月期铅 微升0.02%，报每吨2,254美元。三个月期镍 攀升1.1%，收报每磅18,950美元，三个月期锡 收跌0.5%，报每吨22,025美元。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
路透上海4月25日 - 中国银行间债市周二早盘现券交投情绪较上日略显改善，但可持续性仍需继续观察，国债期货亦翻红小涨。新债方面，上午招标的国开行中标结果均低于预期，投标倍数亦尚可，显示短期机构情绪稍稳，但对二级影响并不大，严监管下机构后市仍难脱悲观预期。
路透上海4月25日 - 中国银行间市场周二早盘资金紧势延续，短期资金供给有限，不少 股份制银行机构亦以融入为主，不过近中午稍有好转。交易员称，公开市场净投放但力度较 弱，对于月末流动性仍维持谨慎预期。 上海一券商交易员称，早盘隔夜、七天供给稀少，资金价格一度快速走高，10点后政策 性银行稍有出资，拉低加权价格。非银机构流动性尚可，但融出价格偏高，对受SLF(常备借 贷便利)利率走廊上限约束的银行来说并无助益。 她表示，从昨日情况来看，大行即使有出钱，时点也很晚，午后再看看供给会否进一步 改善。近期公开市场投放量不大，预期月末紧平衡状态难改。 “理论上月末会有些财政投放会松一点，但是感觉这两天资金比上周还紧张，”华南一 银行交易员表示。 中国央行公开市场周二进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天 期各200亿元，中标利率分别持平于2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日将净投放400亿 元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11