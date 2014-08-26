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亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 00:44 BJT

金属期市：期铝触及18个月高位，金属市场受ECB追加刺激措施的预期带动

* 美国铝业永久关闭Sardinian炼厂，铝年产能减少15万吨

* 美国消费者信心跳升至2007年10月来最高

路透伦敦8月26日 - 期铝周二触及18个月高位，受到一个大多头仓位和可得库存不断减少提振，金属市场也受到对欧洲央行(ECB)可能追加刺激措施的预期支撑。

在有迹象显示欧洲经济不断减弱令央行推出对市场有利措施的希望增加后，伦敦金属交易所(LME)多数工业金属上涨。

三个月期铝 涨幅居前，日高报2,100美元，为去年2月21日来最高，之后缩减涨幅，收报2,083美元，升1.1%。

“期铝上扬...在颇为清淡的交投中触动了止损盘，扶助升势扩大，”南非标准银行的分析师Leon Westgate表示。

现货较期货贴水收窄CMAL0-3显示可得库存减少，近几周一直在下滑。

当某一个市场人士持有50-80%的LME库存和短期期货时，投资人担心会站错边，不敢作空。

周一消息称，美国铝业 计划永久关闭其在意大利Sardinia岛的冶炼厂。

自7月初铝价已经大涨12%，因投资人预计生产商削减产能和强劲的需求将在多年生产过剩后将市场带入供不应求的局面。

三个月期铜 盘中升至8月5日来最高的7,108.75美元，之后回吐涨幅，收低0.4%，报7,054美元。

美国经济继续增加动能，8月消费者信心升至2007年10月来最高，而7月耐用品订单创下历来最大升幅。

其他金属方面，三个月期锌 升0.3%，收报每吨2,358美元。三个月期铅 微升0.02%，报每吨2,254美元。三个月期镍 攀升1.1%，收报每磅18,950美元，三个月期锡 收跌0.5%，报每吨22,025美元。(完)

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(编译 李军; 审校 母红)
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