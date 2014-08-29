金属期市：期铜可能录得3月来最大月度跌幅，受累于需求忧虑

* LME三个月期铝触及2,100美元以上的2013年2月来最高

* 欧元从低位反弹，因通胀数据令欧洲央行下周放宽政策的预期降温

* 在青岛港金属融资骗贷事件后，中国收紧风险控制

路透伦敦8月29日 - 期铜周五小涨，因欧元回稳，但铜价仍可能录得3月以来最大月度跌幅，因担忧乌克兰紧张局势不断升级可能拖累全球成长，并进而损及金属需求。

在夏季传统的交投平淡期，国际方面的消息主导金属交易。另外，自青岛港金属融资骗贷事件发生后，中国的银行加大风险控制力度，收紧放贷条件，使市场交投更加清淡。

LME三个月期铜 收报每吨6,982美元，过去三个交易日累计下跌超过1%，周四收报6,934美元。

分析师曾指出，铜价后市可能进一步走疲，因大量的供应预计将超过年底前温和的需求反弹。

欧元兑美元周五小涨，因欧元区通胀数据与预期一致，使有关欧洲央行最早将在下周放宽货币政策的臆测降温。

美元走软，使非美国和欧洲投资者购买美元计价金属的成本降低。另外，乌克兰危机不断升级使多数投资者惴惴不安。

“市场越发关注欧洲经济状况转弱，和乌克兰紧张局势，将其视为推动价格的因素。而中国需求前景是引导市场走向的最主要因素，因中国占全球铜需求的45%，”澳新银行在一份报告中说。

期铜8月累积下跌2%左右，为四个月来首月收低，且为3月以来最大月度跌幅。

风险意愿普遍受创，之前，乌克兰总统周四表示，俄罗斯军队已经进入乌国境内，对占领一沿海重镇的亲俄叛军提供支持，使得已持续五个月的内战骤然升级。

咨询公司英国商品研究所(CRU)铜业分析师李春兰表示，在青岛港金属融资骗贷事件发生后，中国与融资相关的金属进口需求减少，导致中国国内市场供应吃紧。

“我认为，进口在8月大幅反弹的可能性不大，”他说。

其他金属方面，三个月期铝 盘中攀升至去年2月以来最高2,119.50美元，受助于全球需求增长导致短期供应短缺。收报每吨2,095美元，高于周四收盘价2,080美元。

三个月期锌 收报每吨2,359美元，周四的最后买入价报2,341美元。三个月期铅 报每吨2,241美元，周四报2,248美元。三个月期锡 从周四的每吨21,800美元攀升至21,875美元。三个月期镍 从周四的每吨18,650美元升至18,800美元。(完)

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