金属期市：伦敦期铜小跌，关注中国制造业数据

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
LME期铝 跌0.2%，至每吨2,092美元，上周五触及2013年2月以来高点2,119.50美元。8月铝价受近期供应吃紧提振上涨5.5%，在LME金属中涨幅最大。
上海期货交易所主力10月期铜合约 隔夜上涨0.5%，至每吨50,000元人民币。
周五数据显示，欧元区8月通胀率一如预期放缓，并触及五年新低，但可能不会造成欧洲央行很快决定在下周进行政策干预。
美国7月消费者支出下降，为六个月来首次，但8月消费者信心攀升至七年高位，表明消费者减少支出可能只是暂时的。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIB=ECI 降至51.1，连升五个月后转为下滑。路透调查预估中值为51.2。
墨西哥当局周五搜查了Buenavista铜矿的办公室，对该公司涉嫌向河流排放有毒酸性液体进行调查。该铜矿属于矿商Grupo Mexico。(完)
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(编译 白云/李春喜; 审校 张若琪/白云)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。