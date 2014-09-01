金属期市：伦敦期铜小跌，关注中国制造业数据

LME期铝 跌0.2%，至每吨2,092美元，上周五触及2013年2月以来高点2,119.50美元。8月铝价受近期供应吃紧提振上涨5.5%，在LME金属中涨幅最大。

上海期货交易所主力10月期铜合约 隔夜上涨0.5%，至每吨50,000元人民币。

周五数据显示，欧元区8月通胀率一如预期放缓，并触及五年新低，但可能不会造成欧洲央行很快决定在下周进行政策干预。

美国7月消费者支出下降，为六个月来首次，但8月消费者信心攀升至七年高位，表明消费者减少支出可能只是暂时的。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIB=ECI 降至51.1，连升五个月后转为下滑。路透调查预估中值为51.2。

墨西哥当局周五搜查了Buenavista铜矿的办公室，对该公司涉嫌向河流排放有毒酸性液体进行调查。该铜矿属于矿商Grupo Mexico。(完)

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