金属期市：期锌触及四周高位，期铝受基金买盘带动上涨

路透伦敦9月2日 - 期锌周二攀升至四周高位，期铝接近18个月高点，受到动能投机商和电脑程式驱动的基金买盘带动。

但分析师谨慎告诫，锌和铝价都已超过供需基本面，因库存水准仍高。

过去两个月猛涨13%的铝价近期受到一持有大量库存和短期期货的投资人支撑。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收报2,378美元，升0.9%，盘中触及8月5日来最高的2,391.25美元。

花旗驻伦敦分析师David Wilson表示，“对我来说，大问题是自6月中国精炼锌产量猛增，而建筑活动相关的终端用户需求仍相对疲弱。”

尽管投资人预计因矿场关闭，锌市场将出现供应短缺，但LME仓库锌库存却给出了相反的信号，在过去一个月锌库存大增13%，至73.94万吨。

经纪Triland称，现货锌价格高于指标三个月期锌，显示未来几周将有更多锌运抵LME仓库。LME锌现货价格要比三个月期锌价格高1.75美元，为一个月最高溢价。

三个月期铝 收高0.6%，报2,107美元，在触及日高2,116美元后缩减涨幅，这离上周触及的去年2月来高位2,119.50美元不远。

三个月期铜 收高0.5%，报每吨6,973美元，昨日跌0.6%，并一度接近6,913.25美元的支撑位，这是8月28日触及的低点，也是8月20日来最低水准。

三个月期镍 收低1%，报18,550美元。三个月期铅 报每吨2,239美元，升0.3%。三个月期锡 收低0.5%，报21,515美元。(完)

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