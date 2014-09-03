金属期市：伦铜在淡静交投中持稳，供应前景造成拖累

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
LME期铝 徘徊在每吨2,100美元上方的2013年2月以来最高水准附近，LME期锌 隔夜守在四周高位，但周三尚未交易。
上海期铝 和期锌 隔夜均上涨约1%，追随伦敦市场走势。
由于欧洲央行(ECB)总裁德拉吉誓言动用一切可用工具来保持物价受控， 有关该央行将在周四会议上进一步采取政策行动的预期高涨。
美国8月制造业扩张速度触及近三年半高点，并且7月建筑支出强势反弹，表明经济以稳固的根基进入第三季。
据知情人士透露，淡水河谷 和嘉能可 合并双方旗下加拿大镍资产的谈判破裂。此项交易若能达成，每年则可节省成本逾10亿美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/许娜；审校 白云/戴素萍)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。