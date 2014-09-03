金属期市：伦铜在淡静交投中持稳，供应前景造成拖累

LME期铝 徘徊在每吨2,100美元上方的2013年2月以来最高水准附近，LME期锌 隔夜守在四周高位，但周三尚未交易。

上海期铝 和期锌 隔夜均上涨约1%，追随伦敦市场走势。

由于欧洲央行(ECB)总裁德拉吉誓言动用一切可用工具来保持物价受控， 有关该央行将在周四会议上进一步采取政策行动的预期高涨。

美国8月制造业扩张速度触及近三年半高点，并且7月建筑支出强势反弹，表明经济以稳固的根基进入第三季。

据知情人士透露，淡水河谷 和嘉能可 合并双方旗下加拿大镍资产的谈判破裂。此项交易若能达成，每年则可节省成本逾10亿美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金