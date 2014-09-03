金属期市：菲律宾参议员提议实施出口禁令及选择权到期带动期镍大涨

* 一位菲律宾参议员提出议案要求暂停未加工矿石的出口

* 镍选择权到期扶助提振价格－分析师

* 期锡跌至1月来最低

路透伦敦9月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍周三跳升至四周高位，因有消息称一位菲律宾参议员提出议案要求暂停未加工矿石的出口，且镍选择权到期。

期铜走软，因交易所库存增加，且投资人看淡乌克兰东部和平进展。期锡跌至八个月低点，因担心供应过剩。

LME三个月期镍 大涨2.8%，报19,075美元，为8月7日来最高。

今年迄今，期镍已经大涨约三分之一。今日有消息称一位菲律宾参议员提出议案要求暂停未加工矿石的出口，提振期镍价格。

该议案类似于印尼的出口禁令。印尼禁令自1月起已经导致镍价大涨，也减少了其他矿石的出口。受禁令影响，中国和日本的不锈钢生产商寻求从菲律宾进口更多矿石。

此举令人担忧市场会出现进一步的供应紧缺，而大多数分析师已经预计明年市场供应不足。但尚不清楚该议案能否获得广泛支持，或是即便通过立法、禁止出口的时间范围将会如何。

“这是一位参议员提出的所谓普通议员议案，现在谈论是否将获得支持还太早了。”法国巴黎银行分析师Stephen Briggs表示。

渣打分析师Leon Westgate表示，许多投资人透过选择权市场在镍市有敞口，9月选择权到期也是镍价上涨的一个因素。

其他金属方面，LME期铜 下挫1%，报6,904美元的两周最低。因有关新供应的预期令价格承压，且打击投资者人气，铜价一直难以前行。

LME库存数据显示，铜库存增加7,000吨，至154,825吨，为7月22日来最高，两周来几乎是一路增加。

LME期铝 大跌1.3%，报2,079美元，远离上周触及的去年2月来最高的2,100美元上方的高位。

三个月期锌 收低0.5%，报2,365美元，昨日曾触及四周高位2,391.25。三个月期铅 报每吨2,208美元，跌1.4%。三个月期锡 收低0.8%，报21,350美元，为1月来最低。(完)

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