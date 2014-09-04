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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 09:22 BJT

金属期市：伦铜徘徊在两周低点附近，因铜精矿供应增加

纽蒙特矿业(Newmont Mining) 印尼地区执行长本周称，与印尼政府就重议合约问题达成初步协议，双方向结束持续八个月的税收争端更进一步。这场争端导致铜出口停滞。

LME期镍 基本持平于每吨19,060美元，周三上涨近3%至一个月最高，此前菲律宾一官员建议禁止出口原材料。一名矿业官员随后称，该国还未准备好应对印尼曾面对的就业岗位大量减少问题，应该采取提供税赋优惠的方式。

美国7月工厂新订单创下纪录增幅，并且8月整体汽车销售年率升至八年半最高位，为经济进一步增添了乐观佐证。

迹象显示经济增长放缓，加上企业加速降价也未能提振销售，将使欧洲央行(ECB)压力更大。该行周四将召开政策会议。

未来一周将有大量数据出炉，或显示中国经济8月持续疲软，因房地产市场放缓，这可能使政府出台促进增长政策的压力增大。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/王丽鑫； 审校 张若琪/徐文焰)
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