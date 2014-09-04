金属期市：期镍触及七周高位，因菲律宾消息刺激投机客买盘

* 交易商称，商品交易顾问基金和宏观基金买盘推高镍价
* 欧洲央行调降指标利率至纪录新低
路透伦敦9月4日 - 镍价周四攀升至七周最高，投机客因担忧菲律宾可能效仿印尼限制矿石出口，随重返市场。
LME三个月期镍 收涨1.7%，报每吨19,395美元，盘中飙升至7月14日以来最高19,498美元，交易商称，受助于商品交易顾问(CTAs)基金和宏观基金的买盘。
年内迄今，镍价累积攀升近40%。最大出口国印尼宣布禁止未经加工的矿石出口，以提振国内加工业后，镍价在5月触及27个月高位21,625美元。
镍价周三跳涨2.8%，因有消息称，一菲律宾参议员提议限制原材料出口。
“印尼的镍矿石供应已被切断，如果来自菲律宾的供应再被断掉，你就可以对中国的镍生铁(NPI)行业说再见了，”Natixis驻伦敦的商品分析部主管Nic Brown表示，“很显然，这是个重磅炸弹。难怪市场反应强烈。”
期铜从两周低位反弹，其他金属也攀升，因欧洲央行调降指标利率至纪录新低，以支撑停滞不前的欧元区经济。
更为宽松的货币政策可以增加工业企业和投资者手中流动性，支撑金属价格。
欧洲央行总裁德拉吉表示，央行管委会一致承诺，如果通胀看似在过长时间内保持在过低水平，将动用其他“非常规政策工具”--即相仿美国联邦储备理事会(FED/美联储)和英国央行印钞购买资产。
LME三个月期铜 收涨0.4%，报每吨6,930美元，前一日下跌1%，触及两周低位6,882美元。
三个月期铝 收涨1.3%，报每吨2,105美元。三个月期锌 收高1.4%，报每吨2,398美元。三个月期铅 攀升0.8%，收报每吨2,225美元。三个月期锡 收高0.7%，报每吨21,500美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)