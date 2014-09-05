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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 09:56 BJT

金属期市：期铜上涨，因此前欧洲央行降息以提供更多流动性

欧洲央行(ECB)周四将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。这令市场感到意外，且为更多刺激举措出炉留出空间。

美国8月企业雇聘人数以稳定步伐增长，并且服务业活动以六年半最快速度扩张，这保证了经济在第三季实现强健成长。

纽蒙特矿业 印尼分支首席执行官(CEO)表示，公司已与印尼政府签署谅解备忘录(MoU)，将于下周恢复铜精矿出口。这标志着公司与印尼政府间长达八个月的税收之争画上句号。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/许娜；审校 戴素萍/王兴亚)
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