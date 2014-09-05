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亚洲 | 2014年 9月 6日 星期六 01:03 BJT

金属期市：期铜上涨，美国就业数据疲弱巩固了对联储不会提前升息的预期

* 美国8月非农就业岗位增幅为八个月最小

* 期镍触及7月初来最高，因供应忧虑

路透伦敦9月5日 - 伦敦期铜周五小涨，此前美国公布的就业数据逊于预期，令投资人放心的认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会加快升息计划，但供应不断增加令升幅受限。

市场臆测欧洲央行降息的措施将有助于刺激欧元区经济复苏，这对铜价也有支撑。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.65%，报6,975美元，但本周收低0.2%，为六周内第五周下滑。

美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加14.2万个，为八个月最少，预估为增加22.5万个；8月失业率为6.1%，符合预估，平均时薪较前月增长0.2%，也同预估一致。

该报告打消了市场顾虑，市场原本认为在近期一系列经济数据显示经济增强后，美联储可能考虑将升息计划提前至9月中的会议上讨论。

欧洲央行周四宣布，调降指标再融资利率至0.05%，将隔夜存款利率调降至负0.20%，并宣布购买资产担保证券(ABS)和担保债券的新计划。

“铜需求乏善可陈，这主要是因欧洲、中国和日本的经济数据疲弱，”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示。

“不过，鉴于近期欧洲央行总裁德拉吉的讲话，我对铜等工业金属需求获得提振感到乐观。”

全球铜需求约两成来自欧洲，仅次于占约四成需求的中国。

路透7月调查结果显示，今年年底前铜市预计将有22.6万吨的供应过剩，明年增至28.5万吨。

LME三个月期镍 小涨至7月初来最高，报19,580美元，在本周一菲律宾参议员提出限制原材料出口后，市场担心矿石供应短缺的情况恶化。

期镍之后缩减涨幅，收报19,560美元，升0.85%。

三个月期铝 收低0.57%，报每吨2,093美元。三个月期锌 收低0.17%，报每吨2,394美元。三个月期铅 下滑0.94%，收报每吨2,204美元。三个月期锡 收低0.23%，报每吨21,450美元。(完)

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(编译 李军; 审校 母红)
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