金属期市：期铜上涨，美国就业数据疲弱巩固了对联储不会提前升息的预期

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 美国8月非农就业岗位增幅为八个月最小
* 期镍触及7月初来最高，因供应忧虑
路透伦敦9月5日 - 伦敦期铜周五小涨，此前美国公布的就业数据逊于预期，令投资人放心的认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会加快升息计划，但供应不断增加令升幅受限。
市场臆测欧洲央行降息的措施将有助于刺激欧元区经济复苏，这对铜价也有支撑。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.65%，报6,975美元，但本周收低0.2%，为六周内第五周下滑。
美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加14.2万个，为八个月最少，预估为增加22.5万个；8月失业率为6.1%，符合预估，平均时薪较前月增长0.2%，也同预估一致。
该报告打消了市场顾虑，市场原本认为在近期一系列经济数据显示经济增强后，美联储可能考虑将升息计划提前至9月中的会议上讨论。
欧洲央行周四宣布，调降指标再融资利率至0.05%，将隔夜存款利率调降至负0.20%，并宣布购买资产担保证券(ABS)和担保债券的新计划。
“铜需求乏善可陈，这主要是因欧洲、中国和日本的经济数据疲弱，”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示。
“不过，鉴于近期欧洲央行总裁德拉吉的讲话，我对铜等工业金属需求获得提振感到乐观。”
全球铜需求约两成来自欧洲，仅次于占约四成需求的中国。
路透7月调查结果显示，今年年底前铜市预计将有22.6万吨的供应过剩，明年增至28.5万吨。
LME三个月期镍 小涨至7月初来最高，报19,580美元，在本周一菲律宾参议员提出限制原材料出口后，市场担心矿石供应短缺的情况恶化。
期镍之后缩减涨幅，收报19,560美元，升0.85%。
三个月期铝 收低0.57%，报每吨2,093美元。三个月期锌 收低0.17%，报每吨2,394美元。三个月期铅 下滑0.94%，收报每吨2,204美元。三个月期锡 收低0.23%，报每吨21,450美元。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。