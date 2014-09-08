金属期市：期铜上涨，因市场臆测中国放宽货币政策

* 菲律宾批准禁止矿石出口议案

* 中国8月进口表现为逾一年最差

* 投机商将铜多头仓位降至6月来最低－CFTC

路透伦敦9月8日 - 伦敦期铜周一上涨，因中国进口数据疲弱促使市场臆测当局可能会放宽货币政策，而期镍触及两个月高位，因担心菲律宾可能限制供应。

菲律宾下院委员会批准寻求禁止未经加工矿石出口的议案，这是两个旨在提升该国矿石资源价值的议案之一。

上述议案令市场担心菲律宾可能禁止出口镍矿石，之前印尼已有类似举措。

自上周菲律宾可能禁止出口矿石的消息发布后，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 已升超过7%，今日盘中触及两个月高位19,940美元，收报19,930美元，升1.9%。

“镍价攀升肯定全都是因对未来影响的担忧，而不是因应目前市场供应充裕的状况，但消费者现在不得不再度追涨，”经纪Triland在报告中指出。

LME三个月期铜 升0.2%，报6,990美元，上周收平，8月下滑1.9%。

中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。路透调查预估中值分别为增长8.0%和1.7%。当月贸易顺差再刷新单月历史新高。 8月的进口表现为逾一年最差，引发市场对当局是否会进一步放宽货币政策以激活内需的臆测。

数据显示，8月中国铜进口按年持平，报34万吨，分析师表示，数据可被视为利多，因许多投资人原本预计，鉴于中国青岛港融资丑闻，进口可能会减少。

上周投资人开始对铜失去信心，最新的商品期货交易委员会(CFTC)报告显示，截至9月2日该周，对冲基金和基金经理人将铜多头仓位削减至6月来最低，因铜价下滑。

其他金属中，三个月期铝 收高0.2%，报每吨2,097美元。三个月期锌 收低0.2%，报每吨2,390美元。三个月期铅 下滑0.2%，收报每吨2,199美元。三个月期锡 收低0.5%，报每吨21,350美元。(完)

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