金属期市：期镍重挫超过5%，因菲律宾供应忧虑减轻

路透伦敦9月9日 - 伦敦期镍周二重挫超过5%，因对菲律宾供应减少的担忧减轻，其他金属则受到美元升至14个月高位打压。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 收报18,925美元，重挫5.04%，今日跌幅为5月15日来最大。

周一，期镍触及7月3日来最高的19,940美元，因此前菲律宾一项寻求暂停未加工矿石出口的议案在国会下院委员会获批。

但该议案的支持者周二在接受路透专访时表示，建议的禁令可能要到大约七年后才会实施。

镍价在过去四个交易日涨逾8%，因担心菲律宾可能逐渐减少或暂停镍矿出口，令供应短缺状况进一步恶化。菲律宾是中国不锈钢行业镍矿需求的主要供应商。之前印尼在1月已发布出口禁令。

美元指数 触及14个月高位，拖累LME其他金属期货下跌。

期锌和期镍跌幅最大，因投资人认为这些金属的价格已超过供需基本面。

锌和镍的投资人一直认为未来供应短缺会提振价格，但供应仍充裕。

LME三个月期锌 大跌3.6%，报2,304美元，上海期交所主力11月期锌 大跌3%，之后收盘小幅脱离低点，报每吨16,720元人民币(2,726美元)。

LME三个月期铜 大跌2.15%，报6,840美元，盘中触及6月底来最低的6,821.75美元。

法国兴业银行周一在报告中给予铜的初始建议是作空，指因供应增加的前景。

上海期货交易所周二在长周末假期后重开，但香港市场周二休市。

其他金属中，三个月期铝 收挫1.38%，报每吨2,068美元。三个月期铅 大跌3.27%，收报每吨2,127美元，盘中触及6月中来最低的2,124美元。三个月期锡 收低2.11%，报每吨20,900美元，为去年8月来最低收位。(完)

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