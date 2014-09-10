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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 00:45 BJT

金属期市：期铜小涨，但美元强劲及中国经济成长忧虑限制升幅

* 美元兑一篮子主要货币持稳

* 期镍连跌第二日

* 中国总理称将推进结构性改革和调整

路透伦敦9月10日 - 伦敦期铜周三上涨，但仍接近一个月低点，因投资人担心主要消费国中国的经济成长以及美元强劲。期镍因供应忧虑减轻而下滑。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.44%，报每吨6,870美元，周二重挫逾2%，至6,821.75美元的近一个月低点，受美元走强打压。

周三全球股市下挫，因市场进一步押注美国将提前升息，而对苏格兰未来的持续忧虑令欧洲的投资人不安，扶助美元保持近期升势。

美元周三兑一篮子主要货币变动不大，仍接近14个月高位。美元走强令以美元计价的商品对其他货币持有者而言更为昂贵。

中国国务院总理李克强周三表示，中国有能力防范经济出现大的起伏，更不会出现硬着陆，今后将在区间调控的基础上加强定向调控，以结构性改革推进结构性调整，通过体制创新和科技创新推动中国爬坡过坎。

三个月期镍 收报18,740美元，挫0.98%，周二急挫超过5%，因对菲律宾供应收紧的担忧减轻。

周一，期镍触及7月3日来最高的19,940美元，因此前菲律宾一项寻求暂停未加工矿石出口的议案在国会下院委员会获批。

但该议案的支持者周二在接受路透专访时表示，建议的禁令可能要到大约七年后才会实施。

镍价在过去四个交易日涨逾8%，因担心菲律宾可能逐渐减少或暂停镍矿出口，令供应短缺状况进一步恶化。菲律宾是中国不锈钢行业镍矿需求的主要供应商。之前印尼在1月已发布出口禁令。

其他金属中，三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后报2,058美元，跌0.48%。三个月期锌 升0.17%，报2,308美元，三个月期铅 跌0.56%，收报每吨2,115美元，三个月期锡 收盘没有成交，买盘最后报21,000美元，升0.5%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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