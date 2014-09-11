版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 09:38 BJT

金属期市：伦铜持于一个月低位附近，库存压力迫近

上海期交所主力11月期铜 隔夜收高0.1%，报每吨48,910元人民币。

国际铜业研究组织(ICSG)4月表示，由于新矿供应超过需求，全球精炼铜市场2014年料过剩40.5万吨。

中国国务院总理李克强表示，中国会坚定推进利率汇率市场化，大力发展多层次资本市场，推动人民币国际化，在开放大市场中增强金融业竞争力和抗风险能力。

美国总统奥巴马周三表示，美国计划打击“伊斯兰国”，直到其不再成为中东的一股力量。

政府调查显示，日本大型制造业者在7-9月对业务状况的信心转为正面，并预计企业状况将在下一季度进一步回升，表明经济从4月消费税上调的冲击中逐步复苏。

日本贸易商三井物产 的一名高管表示，由于铁矿石价格大跌，公司旗下金属业务可能无法实现11亿美元的本年度获利目标，并称铁矿石价格可能会低见每吨80美元，之后则会反弹。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/许娜；审校 白云/李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐