金属期市：伦铜持于一个月低位附近，库存压力迫近

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
上海期交所主力11月期铜 隔夜收高0.1%，报每吨48,910元人民币。
国际铜业研究组织(ICSG)4月表示，由于新矿供应超过需求，全球精炼铜市场2014年料过剩40.5万吨。
中国国务院总理李克强表示，中国会坚定推进利率汇率市场化，大力发展多层次资本市场，推动人民币国际化，在开放大市场中增强金融业竞争力和抗风险能力。
美国总统奥巴马周三表示，美国计划打击“伊斯兰国”，直到其不再成为中东的一股力量。
政府调查显示，日本大型制造业者在7-9月对业务状况的信心转为正面，并预计企业状况将在下一季度进一步回升，表明经济从4月消费税上调的冲击中逐步复苏。
日本贸易商三井物产 的一名高管表示，由于铁矿石价格大跌，公司旗下金属业务可能无法实现11亿美元的本年度获利目标，并称铁矿石价格可能会低见每吨80美元，之后则会反弹。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/许娜；审校 白云/李婷仪)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT