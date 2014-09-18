金属期市：伦铜下滑，因美联储暗示开始升息后速度会比预期快

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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上海期交所主力11月期铜合约 隔夜上涨0.2%，至每吨49,370元人民币(8,043美元)。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三重申了在“相当长时间”维持近零利率的承诺，但也暗示一旦开始升息，速度将比预期更快。
美国8月消费者物价近一年半以来首次回落，且基础通胀压力温和，这可能降低美联储升息的迫切性。
销往欧洲的铝合约明年或增加近一倍，现货市场溢价升至纪录高位，因需求上升但供应减少。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 张明钧/徐文焰)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM