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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 09:21 BJT

金属期市：伦铜下滑，因美联储暗示开始升息后速度会比预期快

上海期交所主力11月期铜合约 隔夜上涨0.2%，至每吨49,370元人民币(8,043美元)。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三重申了在“相当长时间”维持近零利率的承诺，但也暗示一旦开始升息，速度将比预期更快。

美国8月消费者物价近一年半以来首次回落，且基础通胀压力温和，这可能降低美联储升息的迫切性。

销往欧洲的铝合约明年或增加近一倍，现货市场溢价升至纪录高位，因需求上升但供应减少。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 张明钧/徐文焰)
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