金属期市：期铜等基本金属下滑，因美联储利率前景提振美元

* 美元兑日圆升至六年高位

* 美国初请失业金人数降幅大于预期

* 锌矿产量增加，价格料降至2,200美元

路透伦敦9月18日 - 期铜等基本金属价格周四下滑，因中国房地产市场再显疲弱迹象，且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示升息速度可能快于预期后，美元大涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后跌1.3%，报每吨6,840美元，扭转昨日小涨的走势。

美联储周三再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，但亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。

美国利率未来的前景提振美元兑日圆升至逾六年高位。

“我们认为美元兑欧元将进一步上涨，这会继续令金属价格承压，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示。

铜价自本周稍早触及一周高位6,992美元后已经失去动能，但仍远高于9月11日触及的12周低点6,734美元。

“如果美国经济数据持续向好，那么你猜会怎么样？美联储的12月会议声明将十分强硬，这对美元有利，对商品最为不利，”瑞银财富管理公司驻新加坡的分析师Dominic Schnider表示。

美国劳工部公布：一周初请失业金人数为28.0万人(预估为30.5万人)；美国一周初请失业金人数四周均值为30.0万人；一周续请失业金人数为242.9万人(预估为247.0万人)。

路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，8月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升0.5%，连升20个月但升幅连续第八个月收窄。从环比看，8月新建住宅销售价格较上月下跌1.1%，为连续第四个月环比下跌。

三个月期锌 收低0.2%，报2,264美元。

咨询公司Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain在报告中指出，今年迄今锌价大涨约10%，因市场押注锌矿关闭可能造成供应短缺。但锌价的涨势有些操之过急了。

她表示，International Lead and Zinc Study Group周三公布的数据显示，今年头七个月锌矿产量同比增加了2.3%，去年同期增幅仅为0.5%。

“我们维持预估，即锌价将进一步下滑，年底降至2,200美元，”Bain称。

期铝 收报1,981.50美元，跌0.9%，盘中触及8月4日来最低的1,980.25美元。期铅 报2,080美元，跌1.3%，盘中触及三个月低点2,072.75美元。期镍 跌1.0%，报17,905美元。期锡 收盘没有成交，买盘最后报21,225美元，跌0.4%。(完)

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